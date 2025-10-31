「日経225オプション」11月限コール手口情報（31日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 202( 202)
SBI証券 146( 86)
UBS証券 65( 65)
楽天証券 40( 40)
松井証券 30( 30)
BNPパリバ証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 18( 18)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 168( 168)
SBI証券 164( 34)
楽天証券 11( 11)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
バークレイズ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 17( 17)
ABNクリアリン証券 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 202( 202)
SBI証券 146( 86)
UBS証券 65( 65)
楽天証券 40( 40)
松井証券 30( 30)
BNPパリバ証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 18( 18)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 168( 168)
SBI証券 164( 34)
楽天証券 11( 11)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
バークレイズ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 17( 17)
ABNクリアリン証券 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース