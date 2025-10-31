　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 202(　 202)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 146(　　86)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　65(　　65)
楽天証券　　　　　　　　　　　　40(　　40)
松井証券　　　　　　　　　　　　30(　　30)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　18(　　18)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)


◯5万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 168(　 168)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 164(　　34)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
バークレイズ証券　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万2250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　17(　　17)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

