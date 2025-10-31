「日経225オプション」11月限コール手口情報（31日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
BNPパリバ証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1172( 572)
SBI証券 359( 167)
三菱UFJeスマート 110( 110)
楽天証券 110( 110)
JPモルガン証券 105( 105)
ソシエテジェネラル証券 98( 98)
BNPパリバ証券 650( 50)
松井証券 42( 42)
野村証券 25( 25)
岡三証券 20( 20)
UBS証券 20( 20)
SMBC日興証券 10( 10)
広田証券 8( 8)
安藤証券 7( 7)
岩井コスモ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
アイザワ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 187( 187)
SBI証券 67( 51)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
BNPパリバ証券 30( 30)
モルガンMUFG証券 27( 27)
楽天証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 15( 15)
広田証券 10( 10)
シティグループ証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
安藤証券 3( 3)
岩井コスモ証券 3( 3)
◯5万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
楽天証券 14( 14)
BNPパリバ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 8( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
