SUPER BEAVER、PUMAとのコラボレーションアイテムの販売決定
SUPER BEAVERが、ストリートファッションでも人気スポーツブランド・PUMAのコラボレーションとして、オリジナルのトラックジャケット&パンツを受注販売することを発表した。
「SUPER BEAVER」のアイコンである“ビーバー”を、全体に散りばめた総柄デザインが印象的で、シンプルながら存在感のある、唯一無二のオリジナルアイテムとなっており、細部のデザインや色味まで、メンバー自身がこだわって監修したという。
ボディには、PUMAの定番であり現代的で洗練されたシルエットの「T7」をベースに採用し、ジャケットは身幅を広めに、パンツはワイドにアレンジ。カラーリングと総柄のデザインもコラボレーションならではの特徴となっており落ち着いたトーンのベージュは、どんなスタイルにも合わせやすく、年齢や性別を問わず着こなせる汎用性の高さもポイントだ。また、ジャケット全体に施された総柄には、PUMAの象徴である“フォームストリップ（プーマライン）”と、SUPER BEAVERの“ビーバー”が一緒に描かれていて、日常使いにも落とし込みやすいデザインになっている。
受注期間は、10月31日18時〜12月7日23時59分で、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて受注販売される。
◾️「SUPER BEAVER 20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」 (LIVE)
2025年10月29日（水）0時
配信：https://SUPERBEAVER.lnk.to/TokainoRakuda
◆収録内容
1.東京(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
2.青い春(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
3.突破口(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
4.美しい日(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
5.閃光(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
6.ひたむき(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
7.主人公(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
8.人として(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
9.片想い(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
10.正攻法(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
11.秘密(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
12.東京流星群(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
13.名前を呼ぶよ(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
14.まなざし(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
15.それでも世界が目を覚ますのなら(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
16.小さな革命(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
17.アイラヴユー(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
18.切望(Live from ZOZO MARINE STADIUM 2025)
◾️『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』
2025年10月29日（水）リリース
購入：https://superbeaver.lnk.to/LIVE.VIDEO_7
・三方背ボックス
・80Pライブフォトブック
・オリジナルブレンドマテリアルディスクトレイ仕様
・購入者特典ハガキ封入
A賞：特製バックステージパス レプリカ 50名様
B賞：メンバー直筆サイン入りポスター 30名様
<応募締切>2025年10月28日（火）〜11月30日（日）※当日消印有効
※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
［収録内容］
◆2025.06.21
SUPER BEAVER「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」
1. 東京
2. 青い春
3. 突破口
4. 美しい日
5. 閃光
6. ひたむき
7. 主人公
8. 人として
9. 片想い
10. 正攻法
11. 秘密
12. 東京流星群
13. 名前を呼ぶよ
14. まなざし
15. それでも世界が目を覚ますのなら
16. 小さな革命
17. アイラヴユー
18. 切望
［特典映像］
SUPER BEAVER 「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」ドキュメンタリー映像
○通常盤初回仕様（BD）SRXL-607 \9,900（税込）
・三方背ボックス
・購入者特典ハガキ封入※通常盤初回仕様のみ封入
A賞：特製バックステージパス レプリカ 50名様
B賞：メンバー直筆サイン入りポスター 30名様
<応募締切>2025年10月28日（火）〜11月30日（日）※当日消印有効
※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
［収録内容］
◆2025.06.21
「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」
（曲目は初回生産限定盤BDと同内容）
○初回生産限定盤（2DVD）SRBL-2412〜2414 \12,100（税込）
・三方背ボックス
・80Pライブフォトブック
・オリジナルブレンドマテリアルディスクトレイ仕様
・購入者特典ハガキ封入
A賞：特製バックステージパス レプリカ 50名様
B賞：メンバー直筆サイン入りポスター 30名様
<応募締切>2025年10月28日（火）〜11月30日（日）※当日消印有効
※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
［収録内容］
＜DISC1＞
◆2025.06.21
「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」
（上記と同曲順・同内容）
＜DISC2＞
SUPER BEAVER「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」ドキュメンタリー映像
○通常盤初回仕様（DVD）SRBL-2415 \8,800（税込）
・三方背ボックス
・購入者特典ハガキ封入※通常盤初回仕様のみ封入
A賞：特製バックステージパス レプリカ 50名様
B賞：メンバー直筆サイン入りポスター 30名様
<応募締切>2025年10月28日（火）〜11月30日（日）※当日消印有効
※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
［収録内容］
◆2025.06.21
「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」
（曲目は上記と同内容）
◆店舗別購入者特典
2025年10月29日発売となる『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』の購入者特典が決定。各店舗・オンラインともに先着でのお渡しとなりますのでお早めに。特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたしますのでぜひ奮ってご予約下さい。
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルスマホサイズステッカー
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルポストカード
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … オリジナルA3クリアカレンダーポスター
※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。
・Amazon.co.jp … ビジュアルシート 5枚セット
・楽天ブックス … オリジナルクリアポーチ
・SUPER BEAVER応援店特典 … オリジナル紙製コースター
・セブンネットショッピング … オリジナルナップサック
・Sony Music Shop … オリジナルフォンタブ
・Sony Music Shop限定早期予約特典 … オリジナルネックストラップ
◆Sony Music Shop限定早期予約特典
Sony Music Shop限定早期予約特典ご予約対象期間：2025年9月5日（金）20:00〜9月21日（日）23:59
※予約受付期間内であっても、”オリジナルネックストラップ”は無くなり次第の受付終了となります。
※対象期間内にSony Music Shopにて対象商品をご予約いただいた方には、早期予約特典”オリジナルネックストラップ”とSony Music Shop特典“オリジナルフォンタブ”の２種類をプレゼントいたします。
▼お支払いに関して
入金期間：2025年9月5日（金）20:00〜9月21日（日）23:59まで
※前払い方式オンライン収納代行(コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング)をご選択いただけるのは、9月21日(日)23:00までとさせていただきます。入金期限は9月21日(日)23:59までとなりますのでご注意ください。
※決済方法は、クレジットカード・前払い方式オンライン収納代行（コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング）のみとさせて頂きます。代金引換・Amazon Pay決済・楽天ペイ・d払い・後払いでの決済方法はお選び頂けません。
※前払い方式オンライン収納代行（コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング）をご選択の場合は、1配送毎に別途金187円（税込）の支払手数料が必要です。また支払期限を過ぎると自動的に購入権利が取り消されますのでご注意ください。
※いかなる場合でもご注文のキャンセル、返品、返金はできません。商品の受取拒否等があった場合、今後の特典への応募参加をお断りさせていただく場合がございます。
◆注意事項
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️『Acoustic Album 1』
2025年12月3日（水）リリース
予約；https://SUPERBEAVER.lnk.to/AcousticAlbum1
◆「人として (AA1)」先行配信中
配信：https://superbeaver.lnk.to/Hitotoshite_AA1
◆初回生産限定盤A (CD+BD)】SRCL-13453〜13454 \8,800（税込）
・紙ジャケット仕様
▼収録内容
[ CD ] ※全形態共通
1.人として
2.ひたむき
3.正攻法
4.秘密
5.グラデーション
6.mob
7.美しい日
8.値千金
9.名前を呼ぶよ
10.予感
11.Q&A
12.切望
13.それでも世界が目を覚ますのなら
14.アイラヴユー
[Blu-ray]
2025.1.28 愛知県芸術劇場 大ホール
SUPER BEAVER 「アコースティックのラクダ2025 〜突然トッツゼン〜」
01.ひたむき
02.グラデーション
03.秘密
04.正攻法
05.Q&A
06.切望
07.値千金
08.予感
09.美しい日
10.アイラヴユー
11.涙の正体
12.それでも世界が目を覚ますのなら
13.名前を呼ぶよ
◆初回生産限定盤B (CD+DVD) SRCL-13455〜13456 \8,250（税込）
・紙ジャケット仕様
▼収録内容
[CD] ※全形態共通
（初回生産限定盤A、通常盤と同内容）
[DVD]
2025.1.28 愛知県芸術劇場 大ホール
SUPER BEAVER 「アコースティックのラクダ2025 〜突然トッツゼン〜」
（初回生産限定盤Aと同内容）
◆通常盤(初回仕様)（CD）SRCL-13457 \3,630（税込）
・初回仕様：内容未定
▼収録内容
[ CD ] ※全形態共通
（初回生産限定盤A、Bと同内容）
◆対象店舗／特典内容
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルスマホサイズステッカー
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルスクエア缶バッジ
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … オリジナルA3クリアカレンダーポスター ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。
・Amazon.co.jp … メガジャケ
・楽天ブックス … オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング … オリジナルマルチショルダーバッグ
・official fanclub「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典 … オリジナル布ポスター
・Sony Music Shop … オリジナルマグネット
・SUPER BEAVER応援店特典 … オリジナルポストカード
◆「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典
official fanclub「SUPER BEAVER 友の会」会員様がSony Music Shopの対象カートにて、『Acoustic Album 1』のいずれかの形態をご購入いただいた方へ、先着で「オリジナル布ポスター」を差し上げます！
※本特典付き商品は「SUPER BEAVER 友の会」会員の方だけがご注文いただけます。
※「SUPER BEAVER 友の会」会員の方は下記サイトからログインの上、本商品をご注文ください。
※本商品には「オリジナル布ポスター」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。
※Sony Music Shop内の「オリジナル布ポスター」付きカート以外で『Acoustic Album 1』のいずれかの形態をご購入いただいても、「オリジナル布ポスター」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。
※「オリジナル布ポスター」は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
▼「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典「オリジナル布ポスター」付きCDの予約
https://sp.super-beaver.com/news/detail/100524
◆注意事項
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️＜都会のラクダ TOUR 2025 〜 ラクダトゥギャザー 〜＞
2025年 ※終了公演は省略
11月9日（日）【香川】レクザムホール
11月10日（月）【愛媛】愛媛県県民文化会館
11月16日（日）【沖縄】沖縄コンベンションセンター 劇場棟
11月22日（土）【新潟】新潟県民会館
12月1日（月）【東京】東京国際フォーラム ホールA
12月2日（火）【東京】東京国際フォーラム ホールA
◾️＜都会のラクダ TOUR 2026 〜 ラクダトゥインクルー 〜＞
2026年
1月17日（土）・18日（日）【愛知】ポートメッセなごや 第1展示館
1月31日（金）・2月1日（土）【神奈川】Kアリーナ横浜
2月7日（土）・8日（日）【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
2月21日（土）・22日（日）【広島】広島グリーンアリーナ
2月28日（土）・3月1日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館
3月7日（土）・8日（日）【北海道】北海きたえーる
3月20日（金・祝）・21日（土）【大阪】大阪城ホール
関連リンク
◆SUPER BEAVER オフィシャルサイト
◆SUPER BEAVER 20周年特設サイト
◆SUPER BEAVER オフィシャルX
◆SUPER BEAVER オフィシャルInstagram
◆SUPER BEAVER オフィシャルTikTok