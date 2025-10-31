Tani Yuukiが、3年ぶりに「THE FIRST TAKE」に登場した。

◆Tani Yuuki 動画

第606回である「THE FIRST TAKE」で今回披露するのは、2022年にシングルカットし配信リリースされ、ストリーミングは累計1億回再生、MVは3000万回再生を突破した「おかえり」だ。“おかえり”という一言に込められた安心感と愛情を日常的でシンプルな言葉で紡ぐ本楽曲を、ギター2本のアコースティックアレンジにて一発撮りでパフォーマンス。

◆ ◆ ◆

■Tani Yuuki コメント

3年ぶりの「THE FIRST TAKE」、本当にお久しぶりで、ありがとうございました。この緊張感はなかなか懐かしくて、昔からある楽曲「おかえり」をまたこうしてこの場所で届けることができて嬉しく思います。今回は僕とアコースティックギターの二人編成で披露させていただき、「おかえり(Home and Dry ver.)」というバージョンが配信されているのですが、それに近いアコースティックバージョンで披露させていただきました。

◆ ◆ ◆

◾️＜Tani Yuuki Live Tour 2025 ”Still love… this”＞ 2025年 ※終了公演は省略

11月2日（日）宮城・仙台サンプラザホール

11月9日（日）広島・広島上野学園ホール

11月14日（金）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

11月22日（土）奈良・なら100年会館

11月28日（金）福岡・福岡サンパレス

12月6日（土）沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場 2025年12月15日（月）東京・日本武道館

詳細：https://taniyuuki.com/feature/tour2025