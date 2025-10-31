毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。11月2日（日）の放送は、Snow Man向井康二と行く千葉県市川市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

向井が待っていたのは1000年以上の歴史をもつ「葛飾八幡宮」。とにかくノリが良い3人は、出会った瞬間からとても楽しそうで素敵な旅になりそうな予感！まずは、いつものように満島演出でタイトルコールして「メシドラ」スタート。

Snow Manとしてデビューして5年、今年で31歳になる向井だが、最初に関西から1人で上京して来た際には戸惑いもあったと振り返る。「メンバーはみんな優しかったんで寂しさはないんですけど、勝手に僕がなんか気を使ってた感じ」だったという。もともと唯一の関西人として「お笑い担当としてメンバーに入れられてた」が「やっぱ正直ノリが合わない」と感じて、「お笑い担当をやめよう」と悩んだこともあるという。向井はツッコミをめぐって「舘様（宮舘涼太）と喧嘩した」と当時を振り返り、「2人でバーで飲んで泣きながら喋っていました」と熱い思い出を語る。

本日最初のお店は世界中から集めた豆を自家焙煎している「Caffè Nil」。店内にあったコーヒー豆を吟味している向井のコーヒーに詳しそうな様子を見た兼近が「さて、じゃあ始めますか、コーヒー味バトル」と唐突に挑戦状をたたきつけると、向井の答えは「出た！なんすかそれ？」。果たして、3種類のコーヒーを飲み比べる利きコーヒー対決の行方は？

次の目的地に向かう車中では、一人暮らしの向井の普段の生活について聞くことに。「自分のルーティン大事で朝掃除して出かけるとか決めている」という向井。「効率のいい生活がテーマです」と胸を張る向井は「ちっちゃい頃からそうだったの？」と聞かれると「いや…でもこれ話すとオカンがね…、ちょ！ハッ！ってなりますけど」と珍しくモゴモゴする。母との軋轢が生まれそうな？エピソードを話しながらも最後は「オカンいつもありがとう！」と向井が感謝を口にしたところで３人がたどり着いたのは、世界中のボードゲームが楽しめるお店「南行徳ボードゲームカフェ かぴばら堂」。

まず3人が挑戦するのはドイツ発祥のサイコロ生き残りバトル「ストライク」。想像以上の面白さに熱くなった3人はさらに「スピード計算」にも挑戦する。大人3人が夢中で遊ぶ「ストライク」「スピード計算」とは果たしてどんなゲームなのか？そして白熱のゲームの行方は？

「僕、ちなみになんですけど、性格的に人が食べたいものを食べたいタイプなんですよ」という向井と、次の目的地に向かう車中では恒例の「お悩み相談カーラジオ」のコーナー。視聴者からの「人生を変えた出来事を教えてください」という相談に対する向井の答えは「事務所に入って芸能の世界に入ったことと関西から東京に来てSnow Manに加入した事」。「タイでムエタイのジムに通っててそれを見た事務所の人に呼んでもらった」と興味深いエピソードを語る。そして「この流れからかねちーを聞きたいわけよ」と話を振られた兼近は、「一番はやっぱり“タイ住みます芸人”を断った事かな」とこちらも驚きのタイ繋がりの答え。果たして、向井と兼近とタイに何があったのか？

次に3人がやってきたのは、キューブパンが人気の「CRAFTBAKERS 本八幡店」。今日の衣装の雰囲気から「パン屋さんの人じゃん」と振られた向井は「いらっしゃい！」と即答。ここからパン屋の店員と化した向井の独壇場がとても面白い！「占いできるって聞いた」との無茶ぶりにも「出来ちゃうよ」とパン占いも披露する。

最後のお店は創業60年の蕎麦店「長寿庵」。絶品のそばを頂きながらゴルフの話やパン占いの話題で盛り上がっていると、今度は満島の衣装が陶芸家に見えてきてパン屋と陶芸家がそろうことに!?

