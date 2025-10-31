益若つばさ、『上田と女が吠える夜』の “激変” ビジュ反響も「置き物状態」に同情の声…インスタ告知に起きた “異変” とは

10月29日、モデルでタレントの益若つばさが、バラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した。出演者によるさまざまなトークで盛りあがったが、番組内での益若の扱いが心配されている。

この日は、「思春期の子育て悩み相談スペシャル」と題し、渡辺満里奈、山口もえ、知念里奈、小倉優子など子育て経験者の女性タレントが集った。益若も17歳の息子がいる母親として出演したが、もはや恒例になりつつある現象が……。

「放送中から、益若さんのビジュアルに注目する視聴者が続出しました。最近は、益若さんがテレビに出るたび、SNSで “激変” ぶりが指摘されています。

10月17日のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演したときも同様の反応が多く、益若さん本人がXで《毎度顔のことでトレンド入りさせてもらってます！笑》とコメントしていました」（スポーツ紙記者）

今回も、放送後からXで、

《益若つばさだったのか変わりすぎてわからなかった》

と、激変ぶりに驚く声が続出。一方で、

《益若つばさ喋ってる？》

《益若つばさTV出てるけど喋りもしないし司会者に触れられもしないの可哀想》

など、心配する声も見受けられる。番組内での益若の扱いに疑問を持たれたようだ。

「『上田と女が吠える夜』は、くりぃむしちゅーの上田晋也さんがMCを務め、レギュラーメンバーの若槻千夏さんやいとうあさこさん、大久保佳代子さんらに多く話が振られがちです。

この日は、バラエティ慣れした山口さんや小倉さんらが出演し、上田さんからイジられていました。益若さんは、息子との仲のいいエピソードを話す場面はあったものの、ほかの出演者に比べると話す場面が少なかったのです。“置きもの” 状態になっていることを気にかける人もいたのだと思われます」（芸能記者）

ファッション誌「Popteen」のモデルとして人気を博した益若。近年は、“ママタレ” としてバラエティ番組での露出を増やし、自身のInstagramでその様子を報告している。ただ、今回は “異変” も見られたという。

「これまでは、番組に出演した際、益若さんが写った写真を投稿することが多かったです。ただ、29日のInstagramのストーリーズでは、《本日上田と女が吠える夜出ます》とつづり、番組のInstagramアカウントの写真を添えていましたが、なぜか加藤ローサさんが話す写真でした。

ママタレントは、藤本美貴さんや若槻さんを筆頭にトーク力が高いタレントが多く、ライバルも多いポジションです。益若さんもバラエティ出演を増やしているとはいえ、今回は思うように爪痕を残せなかったのかもしれません」（同）

“ビジュアル” だけでなく、トークでも話題になることを期待したい。