鈴華ゆう子が、ソロアルバム『SAMURAI DIVA』を発売した。

現在活動休止中の和楽器バンドのボーカルでもある鈴華ゆう子が、ソロとしてアルバムをリリースするのは9年ぶりのこと。和楽器バンドでの活動、プライベートでの人生の転機など数々のことを経験してきたこの9年を経て完成した『SAMURAI DIVA』は、まさに彼女自身の生き様が詰まった作品となった。

鈴華ゆう子を現すには切っても切れない“和”をベースに、ロックやメタル、ジャズにEDM、はたまたオーケストラまで……彼女にしか作れない楽曲が収録されている本作。どんな想いを込めて制作したのか、たっぷり語ってもらった。

◆ ◆ ◆

◼︎これからの世界や日本の状況などにメッセージを届けたい

──豪華なアルバムが完成しましたね！

鈴華ゆう子：実はこのアルバム、1番最初に決めたのってタイトルなんです。いまこの日本において、自分たちが日本人であることの喜びとか誇り、アイデンティティといったものを取り戻して欲しいという思いがあって。それと同時に海外に対しても、日本という素晴らしくてかっこいい国があるんだと伝えたいという思いもあったんですね。子どもが生まれてから次世代のことを意識するようになって、よりそういったことを考えるようになったんです。私には政治的にどうこうするというのは無理ですけど、私自身が“SAMURAI DIVA”というスピリットを掲げて、日本のかっこよさを伝えたいという思いを込めて、この作品を作ることにしました。

──“SAMURAI DIVA”という言葉は、ゆう子さんにピッタリだと思いました。

鈴華ゆう子：和楽器バンドのときには、あまりコテコテなテーマを押し出すことってなかったんですよね。8人で忍者だ、侍だ、とかやってしまうと結構重たいので（笑）。でもソロになったら、そういうあえて避けてきたことをうまく取り入れることができるから、海外の方にもわかりやすい“SAMURAI”というワードに日本人魂を込めて、作品として昇華できたらいいなと思いました。

──アルバム全体を通して、歌手としてのゆう子さんの決意を感じました。

鈴華ゆう子：そうですね、決意の塊ですね。私の中では最悪これが世間にうけようがうけまいがあまり関係ないレベルぐらいに思っています。トレンドを意識するということは後追いでしかないと思っているので、自分にしかできない作品作りを大事にしました。その中で聴いてくださる皆さんが、こういうの欲しかったって思ってもらえるようなものを作りたくて。最初にスプレッドシートに、どういう要素のどういう曲を作っていこうか書き出して、制作を始めました。

──オーケストラの曲を入れたいというのも、最初からあったアイディアなんですか？

鈴華ゆう子：弦楽器は入れようとは思ってました。それは自分がクラシック出身だということからだったんですけど、オーケストラになったのは田中公平さんとのコラボがきっかけです。表題曲「SAMURAI DIVA」の話になるんですけど、もともと和楽器バンドのときに田中さんの方から連絡をくださっていたんです。そのご縁があったので、今回一緒に曲を作りませんかとダメ元で連絡してみたら二つ返事でOKしてくれて。田中さんは「これは僕がいつもやってることなんだけど」って詞先で曲を作ることを提案してくれました。私は詞から曲を作ったことがなくて初めてだったんですけど、できたものを田中さんに送ったら「普通、僕は詞を見たら旋律が上がってくるんだけど、これは初めての経験で、背景のオーケストラサウンドがぶわーっと広がったんだよ」って言ってくださって。

──へぇぇ。

鈴華ゆう子：そう言われたらそれを再現させてもらいたい！って思って。いまってなんでも打ち込みで音を入れられますけど、楽曲に和楽器を使う以上、私はアナログな部分の良さっていうのも追求したくて。オーケストラは大変なんですけど、篳篥と重なったときにやっぱり今回は生のサウンドにして正解だったなと思いましたね。ちょっと話はズレますが、ジャケットの写真も実際顔に着物の染め物職人さんに牡丹の絵を描いてもらって、書も顔の凹凸に合わせて直接書き込んでもらってるんです。デジタルもいいですけど、こういう生の物ならではの良さってありますよね。

──ありますね、素敵です。

鈴華ゆう子：実は詞は3種類書いて。その中の1曲に《SAMURAI DIVA》という言葉が出てくるように書いていたんです。田中さんはその中から2つ曲を書いてみたいと言ってくださったんですけど、今回のタイトルが入っているのでこの曲に決めました。

──この曲は“うたいびと”として生きていくゆう子さんの決意なのかなって捉えたんですが。

鈴華ゆう子：9年前に出したソロアルバムのときはいまより視野が狭くて、和楽器バンドがメインだから、そうじゃなくて裾野を広げるための作品をソロでやろう、って感覚だったんです。でもそこからいろんな経験を経て、いまは自分の周りだけじゃなくて、これからの世界や日本の状況などにメッセージを届けたいという思いが生まれたんです。宗教の違いとかはもちろんありますけど、神の国と言われているこの場所から、私が平和のために音楽という世界共通語を通して叫ぶ天の声──そういった歌詞になっています。

──ゆう子さんのソロで、こういった和を全開にした言葉を使う曲って久しぶりな気がしました。

鈴華ゆう子：確かにそうですね。わかりやすいことも大事ですが、こういった十字架を背負うようなテイストの曲を書くときには、やっぱりこういう方向性になりますね。これより軽くすると、ちょっとチープになってしまうので。和は私と切り離せないものですし、日本人のアイデンティティも詰め込んだ歌詞にしたいなという風な思いもありました。これまでは和楽器バンドがあったから、違う見せ方をしたいと思って和に振り切ったものはソロでやっていなかったんですが、バンドが活休しているいまは私と切っても切り離せない和をあえて切り離す必要もないですしね。

──楽曲を初めて聴いたときの印象も教えてください。

鈴華ゆう子：私は『ONE PIECE』の「ウィーアー!」とか、『サクラ大戦』の「檄！帝国華撃団」っぽい曲が上がってくるのかと思ってたんですよ（笑）。

──あぁ、ちょっとわかる気がします。

鈴華ゆう子：そしたらまさかの、映画一本見たようなミュージカル調の曲でびっくりしました。最初は正直、世の中の人がついてこれるかな、大丈夫かな、とも思ったんですけど、聴けば聴くほど名曲だなと感じ始めて。田中さんも縛りなく曲を作れたことに満足してくださったようです。それと同時に、ここに何の和楽器を入れる、といった和楽器の部分は私にお任せしてもらっていたので私自身も楽しかったです。歌い方も「鈴華ゆう子のいろんな面を一気に見せられるように詰め込んだんだ」っておっしゃっていて。自分だったらこうは歌わないなというところもあるんです。コラボの意義ってこういうところですよね。

──本当にそうですね。

鈴華ゆう子：リード曲としてはキャッチーではないので、普通は選ぶテイストではないかもしれないですが、世の中にはキャッチーなものがたくさんあるし、いろんな選択肢がある中にこういった曲がぽんって出てくるのもチャレンジングで面白いと思っています。

──いや、めちゃくちゃかっこいいですよ。特に、ラスト。

鈴華ゆう子：あれね、最初はああいう風に歌ってなかったんですよ。《安らぎを 今↑》って普通に飛んでたんですよ。田中さんが唯一リテイクお願いしてきたのがここで、「最後は音程とか何も気にしないで、叫びみたいなやつが聴きたい」って言われて。翌日もう一回スタジオに入って録り直して、駆け上がるように歌ったんです。

──やはり田中さんすごいですね。これまでの和楽器バンドにも、ゆう子さんソロにもなかった、インパクトある曲になりましたね。

鈴華ゆう子：ありがとうございます。クラシックも入ってるし、ミュージカルや雅楽の要素、能管や篠笛も入っているので歌舞伎の要素も入っていたり。あ、実はいぶくろ聖志が中棹三味線を弾いています。

──あら！

鈴華ゆう子：この曲には三味線のサウンドもすごくマッチしていて。和楽器バンドでは太棹三味線と言われる津軽三味線を使っていたんですけどそれじゃないし、細竿だと音が細すぎちゃって、中棹三味線がいいんですよね。で、箏の人って箏と三味線両方やることが多くて聖志もそうなんですけど、話している中で「この曲、中棹三味線も合うよね。生で弾いた方がいいからちょっと弾いてみるよ」って提案してくれて。夫婦特権みたいな（笑）。

──いいですねぇ。

鈴華ゆう子：そもそもこの曲では箏が大活躍なんですけどね。本当に参加してくださっている方が豪華なので、ぜひ細かいところまで聴いていただきたいなと思います。

──きっと、曲順も深く考えられてるんだろうなと。2曲目にキャッチーな「ケサラバサラ」がくるのも、対比が面白いです。

鈴華ゆう子：曲順も、何度も並べ替えながら考えました。和とメタル、和とR&B、J-POP、ジャズ、EDM……と、それぞれにテーマがあるんですね。その中で「ケサラバサラ」を持ってくる位置は、1番悩んだポイントでしたね。唯一タイアップがついている曲なので、3曲目以内に入れたいっていうのもあったし、「こういうアルバムなんですよ」と提示する位置にも入れたくて。これはダンスチューンのサウンドで、出だしが歌だけで始まりますし、ライブの構成も意識してここに配置しています。

──この曲も、ゆう子さんのソロとして新しい扉を開いた曲だと思っています。初めて聴いたのは6月に開催された＜鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-＞でしたが、突然ゴリゴリにダンスを踊った姿にビックリして。

鈴華ゆう子：あはは（笑）。きっかけはアニメ『ニンジャラ』のエンディング曲っていうタイアップですけど、“子どもに人気”ということもいまやりたいことのひとつではあったんです。だからなるべく子どもにも親しみがあるサウンドで、ドラムじゃなくてリズムでお願いしますというオーダーをして出来上がった曲です。くのいちをテーマにしたわかりやすいテイストに仕上がっていますね。

◼︎私もいつかはバラードをしっかり認知してもらいたい

──他の新曲も、まずは「メタルっぽい曲作りたい」といったテーマから作り始めたのでしょうか。

鈴華ゆう子：はい、要素としてメタル入れたいな、とかそういうところからスタートしました。何を歌いたいかというところについては、「Incubation」であれば政治的な部分に対しての見方もできるし、もっと身近なことで言えば、日常のあれこれに立ち向かうときに人を鼓舞するような曲が必要だと思って書きましたね。「ミトコンドリア」だったら等身大の女子たちに共感してもらえるような歌を、と思って書きました。子どもを産んだくらいから同世代の女性のファンが増えて。働きながら子育てしている方が、私の背中を見て「頑張れます」とお手紙をくれたりするんです。だからそういった方や、もしくはその一個前の段階の20代の若い子たちに、ちょっとでも刺さってくれたら嬉しいなと思っています。

──女子向きの曲だなとは思っていたんですが、ゆう子さんには歌詞にあるような《自暴自棄》とか《三日坊主の性分》とかのイメージがなくて。

鈴華ゆう子：え、ぜんぜん！ めっちゃ私ですよこれ。20代のときなんてほんとに。とりあえずジムの入会ページだけ見てみる……とかよくやってますし（笑）。私ってちゃんとした人間だって思われがちなんですけど、別にそんなことなくて。自分自身のことを曲にして「私もこんな感じだよ」ってふうに思ってもらえたらいいなと思ってます。

──その前の「泥棒猫」との対比も面白いですよね。「泥棒猫」は艶っぽい大人の女性の魅力が全面に打ち出されていて、この2曲でゆう子さんの両方の魅力が味わえるというか。

鈴華ゆう子：そうですね（笑）。「泥棒猫」は音源化してほしいとの声もたくさんあったので、今回入れられてよかったです。

──そして、「Bloody Waltz」。雅楽とジャズを組み合わせるなんて、これはゆう子さんにしかできないことだなと。

鈴華ゆう子：嬉しい。雅楽を入れたいなとは思っていて、だったら東儀秀樹さんにやってもらいたいなとは考えていたんです。で、東儀さんに「このへんの曲をやってもらいたいんです」っていくつか曲を送ったら、「Bloody Waltz」は絶対やりたいとおっしゃっていただいて。東儀さんは、この曲めちゃくちゃ好きっていってくれてます。

──ジャズにこんなに雅楽が合うとは思っていませんでした。

鈴華ゆう子：まるでサックスのソロみたいに篳篥が入ってて素敵ですよね。この曲はヴァンパイアをテーマにしてるので、雅楽の世界としてはどうなのかなって心配していたんですけど……。雅楽自体が歴史が長くてヴァンパイアみたいなもんだし大丈夫だよっておっしゃっていただけました（笑）。ちなみにピアノは、親友のたまちゃん（ピアニストの広田圭美）が弾いています。

──やっぱりこういった曲ができるのは、ゆう子さんが和の世界にいながらも、従来の和の魅せ方とは違った活動をしてきたからですよね。東儀さんもですし、他の和楽器奏者の方も、その活動の仕方に賛同しているからこそこういった表現ができるというか。

鈴華ゆう子：そういってくださると嬉しいです。ほんとに東儀さんとは感覚が合うんですよね。こういう曲を投げたらいいって言ってくれそう、ってわかるんですよね。これまでの関係値のおかげです。ソロの部分は空けておいて、「ここにソロを入れてください」って言っただけなんですよ。それ以外も全部自由にどうぞって言ってたんですけど、1回目に上がってきた音源には「いやいや東儀さん遠慮してます！」って突っ込んじゃいました（笑）。

──その関係性あって、こういった曲が生まれるのだから面白いですよね。続く「SHIGIN BEATS-大楠公-」も、ゆう子さんならではです。そもそも詩吟の中でも「大楠公」をセレクトしたのは？

鈴華ゆう子：和楽器バンドの「Howling」って曲の間奏にも入っている詞ですね。これは楠木正成という武将を称えてる曲で、書いたのは私の故郷、水戸の9代藩主である徳川斉明という人です。この方は江戸幕府最後の将軍、徳川慶喜の実父でもあるんです。「大楠公」は忠誠心を讃える詞で、もしかしたらいまの時代には合わないかもしれないけど、私はそういう日本の昔ながらの義のようなものも知っておきたいなと思っています。それに加えて、故郷の水戸に関連するものをやりたいという思いもありますし。あとは、ビートの中で詩吟を刻むというのも普通はやらないしできないこと。私だからこそ、の部分ですね。

──本当にそうですよね。桜村眞さん（町屋）節も感じられますし。

鈴華ゆう子：そうですね。これはビートを作ってもらってから詩吟を乗せたんです。歌は前面に前に出すというよりは、EDMの中に入り込んでいるリミックス風にしています。アルバム全体通すと、一見耳休めのタイミングなんですけど、切り替えのターンでもあって。これにあわせて剣詩舞も踊れるように作っているので、ライブが楽しみです。

──「詩吟」と言われると身構えちゃうかもしれないですけど、こういう表現だと、普通にカッコいいなって聴けちゃいますよね。

鈴華ゆう子：そう。詩吟って言われると重々しく捉えられがちなんですけど、こうしてビートに乗せることで「よくわからないけどかっこいい」って思ってもらえる可能性があるなと感じています。私もゆくゆくは色々なジャンルの方ともっとコラボしていきたいので、こういうのもいけるんだって知っていただくきっかけになると嬉しいです。海外の方もきっと好きな世界観じゃないかな。

──「大楠公」は、楠木正成の忠誠心をうたい、そしてその功績が永く世に語り継がれる──という意味もありますよね。そんな「大楠公」のあとに、ゆう子さんが“歌”に込める想いを書いた「うたいびと」が並ぶのもエモくて……。

鈴華ゆう子：ありがとうございます。やっぱりこの順番はマストでしたね。最近はサブスクの影響でアルバムを流れで聴くということも減ってきましたが、私はアルバムをひとつの作品として聴くということにも結構こだわりたくて。おっしゃっていただいた通り、「うたいびと」の前にはこういう歌をおきたいとは最初から思っていました。水戸という繋がりもありますし、「うたいびと」も哀愁と懐かしさのあるテイストの曲ですしね。

──ボカロカバー「百年夜行」が続くのも、ゆう子さんと和楽器バンドのルーツを表しているようで。

鈴華ゆう子：これ、ずっとファンの方が音源化してほしいと言ってくださってて。原曲はロックな感じなんですが、昔に杵家七三社中さんと演奏した動画があって、そのときは和楽器に寄せたアレンジをしてて。今回は本来の私の王道の型で残そうと思って、これはがっつりギターもまっちー（桜村眞、町屋）に弾いてもらっています。

──あぁ、そうだったんですね。でも和楽器バンドの和ロックとはやっぱり違っていて、そこの聴き比べも面白いなと思いました。

鈴華ゆう子：編曲してくれている綿引裕太さんはベーシストですけどピアノも結構弾けるんですね。ピアニストの私が作った曲をギターの人が編曲すると、コードワークとかちょっと変換されちゃったりするんですけど、彼はピアノが弾けるからもともとのテイストやニュアンスをしっかりキャッチしてくれるので、私が表現したかったものを活かしてくれるんです。なので相性抜群です。同じ水戸出身、実家もご近所さんですし（笑）。

──「甲賀忍法帖」カバーも、同じくもうこれは十八番のテイストですよね。

鈴華ゆう子：これはもともと＜鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-＞のために作ったんです。このライブで「ケサラバサラ」をお披露目するために、ライブのテーマをくのいちにして、それに関連するようにカバーさせていただいたんです。ずっと好きだった曲で、ファンの方からもカバーの要望が高かったので、陰陽座の黒猫さんへのリスペクトを込めて好きなように表現させていただきました。

──尺八、篠笛、鼓、三味線、箏、ギター、ベースとめちゃくちゃ豪華な編成ですが、これもゆう子さんが考えたんですか？

鈴華ゆう子：そうです。歌舞伎サウンドが好きなので、鼓や篠笛、能管も入れたかったですし。尺八というと大さん（神永大輔）しか知らない人も多い中で、中村まさきくんが尺八も横笛も全部できるので、ツイン尺八もやってみたくて。和楽器と一口にいっても、今回は入っていないですけど琵琶とかほかにもまだまだあるんだよという、和楽器を知ってもらうきっかけになればいいなという気持ちもありました。

──ゆう子さんが若手の和楽器奏者さんを起用して、知ってもらう機会を作っているというのも素敵だなと思っています。そして「巡り巡る」。こちらもゆう子さんらしい、和バラードです。

鈴華ゆう子：ずっと曲を書いていると、死生観を書きたくなるタイミングが必ずくるんです。和楽器バンドでも「砂漠の子守唄」や「IZANA」なんかがありますけど、和バラードも私の十八番ですね。実は結構前にワンコーラス分作っていて、そのタイミングですでにまっちーがアレンジに入ってくれていたので、引き続き一緒に仕上げました。バラードといえばまっちーと作るのが面白いかなと思うのでベースを2人で作って、そこから綿引さんと一緒に詰めていきました。

──1番があけたところで、デジタルな鍵盤の音が入った後に生っぽい箏の音が入るのが面白いなと思って。

鈴華ゆう子：あえて打ち込みでデジタルっぽくしています。人間が弾くとああはならないんですね。あの対比は、生と死のような表現に通ずるかなと思っています。

──曲のラスト、《人は、また産まれゆく》からデジタル音で曲が終わるのも桜村さんっぽさを感じるし、メッセージ性も強まるし。

鈴華ゆう子：実はこれ、《命の舟に揺れて》ってところの裏で船を手で漕いでる音とかも入ってるんですよ。あとは記憶を辿るようなデジタル音とかも入っていて、映像が浮かんでくるようなアレンジをしているのはまっちーですね。

──昔、バラードで有名になりたいとおっしゃっていました。

鈴華ゆう子：そう、私はMISIAさんや吉田美和さん、中島美嘉さんとかバラードを歌う歌手にずっと憧れてたんです。だから私もいつかはバラードをしっかり認知してもらいたいという思いがあって。歌手として一段抜けるためには和ロックが先に必要だとは思っているんですが、これからも地道にバラードは歌い続けていきたいです。

──と思いきや、まさかORANGE RANGEのHIROKIさんとのラップ曲があるとは。予想していなかったのでびっくりしちゃいました。

鈴華ゆう子：はい（笑）。作曲・プロデュースのシライシ紗トリさんが私の東京音大の後輩を通して、「ゆう子さんと話してみたいから繋いで」って連絡をくれたんですよ。それでいつか一緒に曲作りしたいよねって言ってくださったのがきっかけで、そこからプライベートでプリプロ入って音を重ねて遊んだりしてたんですよ。バンドだとなかなかそれを動かすのは難しかったけど、ソロは私次第なので、今回のアルバムで1曲コラボしてもらえませんかという風に声をかけさせていただいたんです。

──そういう経緯があったんですね。でも、ラップ曲になったというのは？

鈴華ゆう子：男性ボーカリストと一緒に一曲やりたかったんですよ。それはめちゃくちゃ歌える人か、ラップを歌える人かのどっちかだと思ってて。で、白石さんといえばORANGE RANGEのプロデューサーですので、候補で出してくださったアーティストさんの中にHIROKIさんの名前があって。オファーしたら二つ返事でOKをくれました。しかも、せっかく一緒にやるなら日本の昔話をテーマにするのも面白いよねと言ってくれて、それが私の考えともバッチリあってたんです。

──「さるかに合戦」がテーマの曲なんて初めて聴きました。何やら、一度は挑戦してみたかったアプローチだったとか。

鈴華ゆう子：日本昔話や妖怪をテーマにした曲をずっと作ってみたかったんですよ。その中で「さるかに合戦」がいいって言ったのは実はHIROKIさんだったんです。猿と蟹の2人が出てくるってとこから。白石さんがワンコーラス作って、そこからそれぞれで詞をはめ込んでいきました。

──かっこいい曲になりましたね。「さるかに合戦」とは言いますけど、“悪いものを成敗する”というお話だから、どんな時代にも通じるテーマだなと思ったり。こういうモチーフのある曲も、今後作っていきたいんでしょうか。

鈴華ゆう子：そうですね。本当はそういうコンセプトアルバムも作ってみたいんです。

──面白そうです。「パピヨン」は、ファンへの感謝が詰まった曲ですね。

鈴華ゆう子：はい。私も追いかけていたバンドが解散したり活休したりしたりということを経験していて、とてつもない喪失感や寂しさを感じたことがあるんですね。エンターテイメントで寄り添ってくれていた存在が欠けてしまうということは、私たち演者が想像する以上に大きなことなはず。その気持ちを、感謝を伝えつつ、私が受け止めるからねという気持ちで和楽器バンドが活動休止する前に書いた曲です。

──あの時期、この曲で救われた方も多かったでしょうね。

鈴華ゆう子：そうだといいな。

──アルバムを締める「月の兎」も、素敵なバラードです。

鈴華ゆう子：箏でシンプルに聴かせたいなというのは最初に決まっていて。昔、私はうさぎを飼っていて、そのうさぎのか弱さとかをテーマに人にも落とし込んで、寄り添えるような曲にしようと思っていました。声をシンプルに聞かせるものでアルバムを締めたかったんですよね。チェロを弾いているのが内田麒麟さんという有名なチェリストなんですが、チェロだけじゃなくてバイオリンもビオラも1人でカルテット重ねてくれて。

──すごい。こういうシンプルに美しい曲で終わるのがいいですね。ボーナストラックには森口博子さんの「サムライハート」カバーが収録されています。

鈴華ゆう子：これはファン投票で決まりました。なんでもOKという募集の仕方だったので、ありとあらゆる曲がきたんですが、その中で唯一、何人もが投票してた曲が「サムライハート」だったんです。おそらくですが、『SAMURAI DIVA』というタイトルは先に出してあったので「サムライ」というワードから連想してくれたのと、1stアルバムのボーナストラックに森口博子さんの「水の星へ愛をこめて」を入れたというのもあったり。あと、来年度に「サムライハート」が主題歌だった『鎧伝サムライトルーパー』がリメイクされるらしくて。そいういうタイミングで、ファンの方たちが「サムライハート」がいいんじゃないかと思ってくれたんじゃないかな。

──なるほど。本当に、バラエティ豊かなアルバムになりましたね。

鈴華ゆう子：そうですね、私がやりたかったサウンドは全部入れられました。

──ライブで聴くのが楽しみです。

鈴華ゆう子：バンドよりも規模はまだまだ小さいので、コンパクトにはなっちゃうとは思いますが、やっぱり私はアナログでどう楽しんでもらえるかという部分を大事にしているんですよ。AIがだいぶ浸透してきてデジタルの世界になってきていますが、それも飽和してきているから、逆に人間味を味わえるようなライブを提示するのが私はきっと得意だと思うんですね。そういった部分を今回のツアーでも存分に出していけたらと思っています。

──いつもライブであっと驚く仕掛けを用意してくれていますもんね。

鈴華ゆう子：実は、初のソロツアーなので1stアルバムに入っている人気曲もやると思います。1stアルバムを出したときは和楽器バンドが忙しすぎてリリースイベントしかやってなくて。だから1stアルバムの曲を聴きたかったなという方のためにも、披露しようと考えています。

──台北にもいきますしね。

鈴華ゆう子：はい、やっと念願が叶いました。昼夜と2回公演あるんですが、日本公演とはちょっとセットリストも変えて、さらに昼夜でもちょっと内容変えてやる予定です。ツアー全箇所楽しみなので、皆さんもぜひ来ていただけたら嬉しいです。

取材・文◎服部容子

NEW ALBUM『SAMURAI DIVA』

2025年10月29日（水）発売

1.SAMURAI DIVA

2.ケサラバサラ（アニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ）

3.Incubation

4.泥棒猫

5.ミトコンドリア

6.Bloody Waltz

7.SHIGIN BEATS-大楠公-

8.うたいびと

9.百年夜行

10.甲賀忍法帖

11.巡り巡る

12.The Battle of the Monkey and the Crab

13.パピヨン

14.月の兎

15.サムライハート（Bonus track・CDのみ収録）

Blu-ray及びDVD

・「鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-」（25年6月7日（土）東京・日本橋三井ホール）ライブ映像

・「鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-」舞台裏

・『ケサラバサラ』Music Video、Dance Video、Music Video メイキング

※Blu-rayとDVDは同内容となります。 通常盤（CDのみ）

\3,500（税込）

COCP-42534

COCP42534「SAMURAI DIVA」 通常盤 初回限定盤A（CD＋Blu-ray）

\11,000（税込）

COZP-2198〜9

COZP2198-9「SAMURAI DIVA」 初回限定盤A 初回限定盤B（CD＋DVD）

\9,900（税込）

COZP-2200〜1

COZP2200-1「SAMURAI DIVA」 初回限定盤B

＜SUZUHANA YUKO LIVE TOUR 2025 SAMURAI DIVA〜東名阪台ノ陣〜＞

大阪：11月1日（土）TEMPO HARBOR THEATER

名古屋：11月15日（土）インターナショナルレジェンドホール

東京：11月22日（土）日経ホール

台北：12月6日（土）CORNER HOUSE

https://yuko-suzuhana.com/news/250801/

