色の移り変わりが美しい「ぷかりさん橋」 ※画像はイメージ

パシフィコ横浜は、美しい夜景と光の競演「パシフィコ横浜 ウィンターイルミネーション2025」を開催する。期間は11月1日（土）～2026年3月1日（日）。

横浜都心臨海部で開催される「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」に合わせて、パシフィコ横浜周辺を照らすイベントを4カ月間行う。みなとみらい駅からぷかりさん橋へと続く道を華やかにライトアップするという。パシフィコ横浜の玄関口であるクイーンモール橋では、ガラス屋根が青い光の波で彩られる。

光の波で彩られた「クイーンモール橋」 ※画像はイメージ

ぷかりさん橋に向かう途中の国立大ホール横大階段も装飾によって光り輝く。その先で海に浮かんでいるぷかりさん橋が幻想的な光に包まれる。

ぷかりさん橋へと続く「国立大ホール横大階段」 ※画像はイメージ

イベント名

パシフィコ横浜 ウィンターイルミネーション2025



開催期間

2025年11月1日（土）～2026年3月1日（日）



開催時間

17時00分～24時00分



会場

パシフィコ横浜周辺（クイーンモール橋、国立大ホール横大階段、ぷかりさん橋）



入場料

無料



主催

パシフィコ横浜（株式会社横浜国際平和会議場）



所在地

パシフィコ横浜

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1