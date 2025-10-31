“カスタードだけじゃない”シュークリーム3選　意外な組み合わせにハマる

香ばしいシュー生地ととろけるカスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルながら、奥深いスイーツがシュークリームです。みんなが大好きなシュークリームをこれまで3000個以上、年間で200個以上食べる筋金入りのマニア、シュークリーマン飯塚のおすすめの逸品を紹介する連載「シュークリーマン飯塚のシュークリームハント」。今回は、“カスタードクリームだけじゃない”クリームに特徴のある3店舗を厳選しました。シュークリームの進化が凄い！

濃厚なピーナッツクリームが詰まるシュークリーム『LIKE』＠東京・白金台

東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線が乗り入れる白金台駅から徒歩約10分、白金台のプラチナ通り沿いにある無国籍レストラン。代々木公園『PATH』、渋谷『Bistro Rojiura』など人気ビストロの系列店です。

店名の『LIKE』には、“好きな”という意味のほかに、“〜のような”という意味も含まれているそうで、中華のような料理やフレンチのような料理など、ユニークでジャンルにとらわれないメニューが並びます。

そんな『LIKE』でいただけるのはカスタードクリームではなく、ピーナッツクリームがたっぷり詰まった「ピーナッツシュークリーム」（660円）！

『LIKE』「ピーナッツシュークリーム」（660円）

『LIKE』「ピーナッツシュークリーム」（660円）

カリカリっと香ばしくしっかりとしたシュー皮の中にはピーナッツクリームがたっぷり詰まっています。

ピーナッツクリームと言えば、パンに塗ったり挟んだりのズッシリとした重たいイメージがあるかもしれませんが、こちらのピーナッツクリームは滑らかでとろりとした口当たり。ひとくち頬張ると口の中いっぱいにピーナッツの風味が広がります。重たすぎない上品な風味なのでペロッと食べられてしまいます。

ジャンルレスで楽しいレストラン『LIKE』を体現したようなシュークリーム、ぜひ出合いに行ってみてください。

『LIKE』のデザートメニュー

店名：『LIKE』

住所：東京都港区白金台4-6-44 Jビル 3F

定休日：月曜日、木曜日

営業時間：11時半〜22時

イートイン：可

アクセス：地下鉄南北線、都営地下鉄三田線の白金台駅から徒歩約10分

バナナたっぷりのシュークリーム『BANANA FACTORY（バナナファクトリー）』＠東京・向島

『BANANA FACTORY（バナナファクトリー）』東京スカイツリーからは歩いて5分ほどの位置にある

東武鉄道東武スカイツリーラインとうきょうスカイツリー駅から徒歩1分、東京スカイツリーのすぐ近くにある小さなバナナスイーツ店。

今までにない新しいお店を作りたい、食べた人みんなを笑顔にできるスイーツを提供したい、そんな思いから、オーナーさんの大好きだったバナナを使ったバナナスイーツ専門店を始められたそう。バナナスイーツ専門って珍しいですよね。

もちろん、こちらでいただけるのはバナナのシュークリーム！

『BANANA FACTORY（バナナファクトリー）』左から「チョコバナナシュー」（302円）「バナナカスタードエクレア」（378円）「バナナシュー」（302円）

『BANANA FACTORY（バナナファクトリー）』左から「チョコバナナシュー」（302円）「バナナカスタードエクレア」（378円）「バナナシュー」（302円）

「バナナシュー」(302円)は、甘さ控えめのホイップクリームの中にバナナクリームが詰まっています。ホイップクリームには、隠し味にマスカルポーネが入っており、軽い口当たりを演出しています。そしてギュギュッと詰まったバナナクリーム、クリームというよりジャムのような濃厚さで、ひとくち頬張るとバナナの甘さが口いっぱいに広がります。

「チョコバナナシュー」(302円)は、ホイップクリームではなくチョコクリーム。バナナクリームはチョコとの相性も抜群です。

「バナナカスタードエクレア」(378円)には、バナナカスタードクリームが詰まっています。

バナナのようなねっとり感はなく滑らか、それでいてしっかりバナナの風味も感じられるクリームになっています。表面にかけられているチョコレート、バナナチップス、ナッツがザクザクと良いアクセントに一役買っています。

シュークリームとバナナの組み合わせは、新たな出合いでしたが、間違いなしですね。

『BANANA FACTORY（バナナファクトリー）』

店名：『BANANA FACTORY（バナナファクトリー）』

住所：東京都墨田区向島3-34-17 大橋ビル

定休日：火曜、水曜

営業時間：11時〜19時

イートイン：可

アクセス：東武鉄道東武スカイツリーラインとうきょうスカイツリー駅から徒歩1分

チョコレート尽くしなシュークリーム『L’AVENUE（ラヴニュー）』＠神戸

神戸三大パティスリーの一角とも言われる『L’AVENUE（ラヴニュー）』

JR東海道本線三ノ宮駅、阪急神戸線神戸三宮駅から徒歩約15分、神戸三大パティスリーのひとつともいわれる有名店。チョコレートに特化した世界大会での優勝歴を持つパティシエ平井茂雄さんのケーキやチョコレートが楽しめるお店です。

こちらでいただけるのは、チョコレート尽くしなシュークリーム！

『L’AVENUE（ラヴニュー）』「サクレクール」（540円）

『L’AVENUE（ラヴニュー）』「サクレクール」（540円）

シュー生地は、カカオを加えたアーモンドクッキーを乗せて焼き上げているそうでカリカリサクサクな食感。さらにショコラノワールのコーティングがされており、生地だけでも絶品で、これが世界レベルなのかと感動しました。

クリームは、チョコレートのカスタードクリーム、ほんのりビターでパリパリな板チョコ、シャンティイショコラが詰められており、さらに見た目からは分かりませんが、中心部には濃厚なアーモンドヌガーが隠れています。

複雑なようでいて、それぞれの味がすっきりと消えていく……食べ終わるまで味のバランスの良さに感動しながら楽しませていただきました。

平井さんの作るチョコは夕焼け空をイメージしているそうで、数分で世界の色を染め変えていく夕焼け空のように、甘味や酸味などの味や素材ごとの食感を段階的に楽しめるように作り上げているそうです。まさに「サクレクール」も段階的に味が移り変わる、平井さんのイメージ通りのシュークリームでした。

チョコレートを大満喫できる、チョコレートをとことん楽しむためのシュークリームでした。

『L’AVENUE（ラヴニュー）』魅力的なスイーツが多く目移り必至だが、ぜひシュークリームを選んでみてほしい

店名：『L’AVENUE（ラヴニュー）』

住所：神戸市中央区山本通3丁目7−3 ユートピア・トーア 1F

定休日：水曜日

営業時間：10時半〜18時

イートイン：不可（提携店にて可能）

アクセス：JR東海道本線三ノ宮駅、阪急神戸線神戸三宮駅から徒歩約15分

今回は“カスタードクリームだけじゃない”クリームに特徴のあるおすすめシュークリームのご紹介でした。カスタードクリーム以外のおいしさも、ぜひ味わっていただけたら嬉しいです。

※営業時間、料金、季節のメニューなどは取材時のものです。

※最新の情報はお店にお問い合わせください。

シュークリーマン飯塚

文・写真／シュークリーマン飯塚

仕事を頑張る自分へのご褒美であるシュークリームに魅せられたサラリーマン。

「シュークリーマン飯塚」を名乗り、コンビニから専門店まで、美味しいシュークリームを探し求めて、今までに3000個、年間200個以上食べる（自称）日本一のシュークリームマニア。

Instagram：https://www.instagram.com/daibobiad_chou?igsh=aGcxdW55a200dTho

【画像】今やクリームはカスタードだけじゃない！ チョコにピーナッツにバナナまで、意外な組み合わせが美味しいシュークリーム3選（12枚）