Aぇ! group佐野晶哉『AERA』表紙に登場！芝居やステージへのあふれる思いを語る

Aぇ! groupの佐野晶哉が11月4日発売の『AERA 11月10日号』（朝日新聞出版）の表紙とロングインタビューに登場。芝居やステージへのあふれる思いを語った。

■マルチに活躍する佐野晶哉が表紙を飾る

グループの活動に加え、ドラマに映画、バラエティと多方面で活躍している佐野。グループでは最年少だが、劇団四季の子役として小学生の頃からミュージカル作品に出演するなど長いキャリアがある。

11月7日公開のミュージカルアニメ映画『トリツカレ男』では主人公の声も担当。さらに2026年は、朝ドラへの出演も控えている。

今号では、そんなマルチに活躍する佐野が、芝居への向き合い方や、いまも佐野のなかで生きているという俳優としての大先輩の言葉などたっぷりと語ったインタビューが、『AERA』表紙フォトグラファーの蜷川実花が撮影した写真とともに楽しめる。

■書籍情報

2025.11.04 ON SALE

『AERA（アエラ）2025年11月10日増大号』

