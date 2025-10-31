deadmanが12月21日、東京・大手町三井ホールにて、結成25周年YEARのグランドファイナル公演＜deadman 25th anniversary TOUR 2025「to be and not to be final -被覆する造形は人、腫れる風船の奇病-」＞を開催する。同公演は自身初の座席有のホール公演として実施されるものであり、“存在することと存在しないこと”と直訳される一連のツアー最終日の内容に期待が高まるところだ。

また、同公演のチケットは新曲1曲収録CD付として発売されるもの。今年7月発表の25周年記念EP『鱗翅目はシアンブルー』は、aie曰く「これぞdeadmanと言える作品であり、deadmanのことを好きでいてくれた人に向けて制作した」という。そして25周年YEARのファイナルに向けてレコーディングされる新曲は、“名古屋系”をキーワードに制作がスタートしたとのことだ。果たして、そのサウンドとは？ 25周年の総決算となるか？

aieの誕生日(9月26日)公演＜deadman 25th anniversary TOUR 2025「to be and not to be -birth of the dead-」＞の後日、25周年記念ツアーも残すところグランドファイナルのみとなったdeadmanの眞呼(Vo)とaie(G)に、大手町三井ホール公演の意図について、現在制作中だという新曲について、じっくりと訊いたロングインタビューをお届けしたい。

■25年の集大成というよりも

■新しいことをやる可能性もある

──deadman結成25周年のツアーも残すは、12月21日の大手町三井ホールファイナル公演＜deadman 25th anniversary TOUR 2025 “to be and not to be final -被覆する造形は人、腫れる風船の奇病-”＞のみとなりました。ライブを中心に今年1年間、こうして走ってきての感触はどうですか。

aie：いい感じですね。昨年のツアーのときに、「来年25周年だけどどうする？」「25周年だから25本やろうか」というざっくりとした話から始まって。あとは、制作チームからプランをもらいながら、まず2月の東名阪FCツアー＜Let’s Go！25!!＞、そこから主要5都市10公演の＜deadman TOUR 2025「to be and not to be-act 1」＞、プラスアルファで夏は全国ツアー＜deadman 25th Anniversary TOUR 2025「tour 2025 to be and not to be -cyan blue-」＞を開催し、そのファイナルでホール公演をするという大きなものは見えてて。

──夏のツアーの開催と同時に、25th Anniversary EP『鱗翅目はシアンブルー』のリリースもありました。

aie：そうですね。で、ツアーの途中から“25”という数字はどうでもよくなって、「増える分にはいいんじゃないですか？」ってことで、「呼ばれたイベントに出よう」とか言ってたんですけど、結果呼ばれてないんですよね（笑）。

眞呼：忘れられてますよね。

aie：なんか呼ばれないんですよ、最近。

──周年イヤーですし、サポートを含めた皆さんはdeadmanだけでなく他のバンドやプロジェクトもありますから、忙しいと思われてしまっているのでは？

aie：でも誘う分にはいいじゃないですか。言ってくれればいいのにって。

眞呼：そうそう（笑）。

──ははは。では、25周年の締めくくりとしてのホール公演開催は、最初の段階で考えていたことだったんですね。

aie：25周年のファイナルで、お客さんのテンションを上げたいというか。バンドのスタンスとしては一生クアトロとか新宿ロフトとかでやっていければカッコいいかなと思っているんです。だけど、“ライブハウスだといつもと一緒じゃん”っていうのもあると思うし。節目としてのホール公演は、以前ライブに来てくれてたけど、最近は行けてないって人が、“じゃあ行ってみようかな”って足を動かすきっかけになるかなっていう。それでいいと思うんです。

──deadmanを始めた頃は、ホールでライブすることはあまり考えてなかったんですか？

aie：いや、始めた当初こそ、俺らは売れる気満々だったんですよ、「目指せGLAY」って言ってたくらいですから。その後、曲のサビを排除するようになってからは、「目指せ永久にクアトロツアー」っていう目標の変化はありましたね。

──スタイルに合わせて目標を微調整したと。

aie：あと、当時は若かったから、MUCCとかメリーとか周りの友だちのバンドと一緒にライブするときに、「みんな激しいから、今日の俺らはバラードだけにしよう」とか言って、実際にそうやってたんですよね。別にそんなことしなくてよかったのに。

眞呼：確かに。

aie：30分の持ち時間で、全曲バラードとか。

眞呼：メドレーもやったよね。それはそれで面白かったけど。

眞呼(Vo)

──ついひねくれた部分が出てしまうという。ホール公演ではステージも大きくなりますし、演出などの可能性も広がりそうですが、今考えていることや、こういう形で見せたいというイメージはありますか？

aie：そこは眞呼さんを中心にいろいろ考えてもらおうかなと。これから会場の下見に行くので、実際何ができるのかな？っていうところなんですけど。俺とか楽器陣は変わらないと思うけど、いつもよりも眞呼味は増す気がする。それができるだろうなというか。

眞呼：お客さんも一体となってワーっとなれるホールならではのものと、これまで同様に自分だけの世界の濃さというものが、うまく交わる感じがホールでできればいいなというのはありますね。

aie：deadmanの持ち味でもある一本の映画のようなライブは、ホールを使うことでもっと面白くできるんじゃないかなとも思うし。だから、25年の集大成というよりも、新しいことをやる可能性もあるなと思っています。気持ちの上では、25周年ツアーのファイナルというより、たまたまそういうホールで一本ライブをやるだけという感じがするんです。……絶対泣かないし。

眞呼：はははは！

aie：“走り切った。25周年ありがとう！”って泣かないですからね。

aie (G)

──ですよね（笑）。7月には25th anniversary EP『鱗翅目はシアンブルー』もリリースしました。deadmanというバンドの真骨頂とも言える、耽美で幻影的な世界観によるオルタナティヴな作品ですが、ツアーが一段落した今、自分たちとしては改めてどんな作品になったと思いますか？

aie：このEPは、deadmanのことを好きでいてくれた人に向けていたというか。いわゆるお茶の間には上がらないような楽曲だけど、「これがdeadmanですよね」と好きな人なら言ってくれるような曲にしたいと思っていて。そこは狙ったところでしたね。

眞呼：不思議なことに、“こういう感じの曲があったらいいな”と私が考えていた曲があって。deadmanじゃなくても別のバンドでやるのもいいかなと思っていたんですけど、それがaieさんが持ってきた曲のなかに、私が考えていたものと同じような曲があって。それが1曲目の「dollhouse」なんですけど。

aie：シンクロしましたね。

眞呼：前にもそういうシンクロはありましたよね。25年もやっているとそういう以心伝心はありますよね。

aie：「dollhouse」のインスピレーションの源は、なんかのドラマを観てたときに掛かっていたBGMだったんですけど。だから同じものを見ていた可能性もありますね。

眞呼：そうですね。

──ふたりで、その答え合わせはしていないんですか。

aie：してないですね。もう何のドラマだったかも覚えてないくらいですから。その原曲から、たとえばザ・ナックの「マイ・シャローナ」のサビっぽいリードにしようとか、ミューズっぽい要素を少し入れてとか、スタジオでどんどん形を変えていった曲でもあるので。

眞呼：以前のdeadmanと違って、メロディが変わってきた感じもありますよね。

aie：いろいろと経て、なんでしょうね。同時にkeinをやっていて、無意識にkeinとは真逆の方向で作るから、keinがポップだとしたら、よりアンダーグラウンドに行こうというのは……そうは思っていないんですけど、あるのかもしれない。

■LEGOブロックを炙って溶かして変形させて

■全然違う形にする。そういうことです

──『鱗翅目はシアンブルー』はよりディープに、deadmanというバンドのサウンドや世界観を追求している作品になっていると思います。

aie：そう。まず人の意見を無視してやるところがあるので（笑）。

眞呼：ただ歌のメロディは、ちゃんとしたい感じはあるんですよね。

aie：我々なりにね。なかなか最近は今の音楽やチャートを追えてないけど、ファストフードのように消費されるスピードが早い音楽もあるじゃないですか。もちろん、いいミュージシャンも多いですけど。我々としては、20年後にも演奏できる曲や、時代を超えて通用する音楽をちゃんと作っていきたいんですよね。今25周年だけど、結成したばかりの頃の曲を現在もやれているのは、やり方が変わってないからだと思いますし。

眞呼：独自性は必要だと思うんですよ。“誰々っぽいね”って、悪ふざけとしてあえてそうすることはありますけど。それ以外は、自分たちじゃなきゃできない音や、他がやっていないことをやらないと意味がない。自分たちの独自性を表現するというのは、バンドの醍醐味というか、それこそバンドをやってる意味だと思うので。

──オリジナリティですね。

眞呼：坂本龍一さんも言ってましたけど、音楽って遊びだと思うんです。いろんな音があって、それを組み合わせるものだし、“これをこうしたら楽しいな”っていうものだと思う。それは我々もそうだし、聴いてくれる人もそう思ってくれるような、そういう形になるといいなと。同じLEGOブロックで同じ形を作っても、面白くないんですよね。

──それでは、ただのコピーですし。

aie：そう。だから我々は、そのLEGOブロックも一回ライターで炙って溶かして変形させて、全然違う形にするっていう。そういうことですよね。

──そのいびつさを、また楽しむと。では、自分たちが面白いと思うことやdeadmanの姿勢を、25年もの間、貫いてこられたのはなぜだと思いますか？

aie：たまたま同じようなやり方をしているバンドが周りにいなくて。受け入れてくれるフィールドもそこそこあって。俺たちはそこが嫌じゃなかったということが、今も続いている理由かな。聴いてくれる人が10人とかだったら、やっていくことを考えたかもしれないし、趣味にしてたかもしれないけど。その微妙なバランスが良かったのかな。

──バランスですか。

aie：もし紅白に出るようなバンドになったとして、それで俺たちの意識が変わるかどうかはわからないですけど……でも、やっぱりなんか悪いことしちゃいそうだな（笑）。紅白本番で長渕剛のコピーを弾いちゃったりするかも。

眞呼：怒られるな。

aie：でも、たかだか音楽だし、たかだか人生なので。いい意味でね。人に気を遣ってやるんじゃなくて、その瞬間瞬間で面白いことをやったほうがいいなと。そのほうが充実すると思うから。

──12月のファイナル公演＜deadman 25th anniversary TOUR 2025 “to be and not to be final -被覆する造形は人、腫れる風船の奇病-”＞は、チケットに新曲1曲入りCDが付きますが、ここに合わせて新曲を発表しようというのも25周年のプランのなかで考えていたものですか？

aie：最初は、25周年だから、そのファイナルは渋谷公会堂でやるチャンスだと思って狙っていたんですけど、渋谷公会堂の12月のスケジュールが全然空いてなくて。結果、会場は変わったんですけど、東京・大手町三井ホールっていう会場を良い日程でおさえることができたんですね。

──年末の日曜日だから、いろんな人が来られそうです。

aie：そうですね。で、ホール公演をやるとなったら“何か新しい音源が必要だよな”とは思っていたので。でも、それはあくまでもおまけというか、25周年だからって泣かせにいかない曲というか、“くだらねえな、このバンド”ってニヤッとしてもらえるやり方でいこうと。大人の悪ふざけを見せつけてやろうかなっていうものなんです。

──その大人の悪ふざけとなる新曲が、“名古屋系サウンド”を感じさせるものになると聞いています。

aie：これはもともと、少し前にMUCCのミヤくんに会ったとき、「MUCCの新しいアルバムを聴いてくださいよ」って『1997』(2025年4月発表)のCDを貰って。「aieくんに聴いてほしい、俺なりのZI:KILLリスペクトを込めた曲(「Round & Round」)があるんですけど」って言われたので、「なるほど。ミヤくんがZI:KILLにいくなら、俺は黒夢の「中絶」にいってみるわ」「それ、いいっすね」って会話をしたときの流れがあったんですよね。

▲ZI:KILL Respect Session feat.deadman

──MUCCの『1997』は“’90年代オマージュ”をキーワードとしたアルバムですね。

aie：その流れから今回、deadman25周年で音源を出すとなったときに、“俺たちなりの黒夢リスペクトを込めて”というコンセプトで作ってみましょうかって。そういう打ち上げ話の延長で遊びながら作った感じだったんです。そもそも、25周年というターニングポイントの作品という意味では『鱗翅目はシアンブルー』で仕上がっているから。

眞呼：ただ困ったことにですね、黒夢にならないんですよ、これが（笑）。

aie：なってないですね。こうやって言わないと、誰も気づかないと思う。

──この取材時にはまだ音源が完成してないので、早く聴きたいです。

眞呼：ですよね。そもそも「黒夢にしよう」って言ったaieさんが、ちゃんと黒夢っぽく弾かないんですよ。そうなると、結果的に歌メロもそうはならないので。

aie：ならないですね。でも、それでいいと思うんです。出発点はそこだったという話なので。曲作りのスタジオで煮詰まって、休憩したときに「ちょっと一回Laputaを聴いてみていいですか」って聴いて、「なるほど、こういうアプローチがあったか。じゃあBメロはLaputaにしてみます」っていうのもあったんですけど（笑）。でも、これも言っても気づかれないかもしれないですね。

眞呼：まだ制作途中で、これからレコーディングに入るんですけど、果たしてどうなるのか。

──スタッフさんに聞いたところによると、黒夢の「中絶」っぽいツービートが活かされているとか。

眞呼：たしかに。

aie：今回のレコーディングスタジオは、2002〜2003年くらいまでdeadmanが使っていたところですし、そのスタジオはLaputaやMerry Go Roundの名盤が生まれたところでもあって。そのスタジオで、当時と同じエンジニアで録ろうかと話しているところです。これは、東京のスタジオのスケジュールがたまたま取れなくて、「じゃあ名古屋に行ってレコーディングをしよう」っていうところからなんですけど。

■みんなと同じことはしたくない

■そういう意味ではとてもV系なのかも

──deadmanが結成された名古屋では、先ほどから名前が挙がっているバンドもそうですが、1990年台から2000年にかけて、“名古屋系”と言われるバンドがV系シーンを賑わせました。deadmanも名古屋系の系譜はあると思っていいですか？

aie：ちょうど昨日、kazu(B)くんともその話をしたんですよ。たとえば、deadmanとか我々のファンのお客さんは、我々の前はどんなバンドが好きだったんだろう？っていうもので。「GLAYからdeadmanには来ないと思う…」というところで出たのが、「黒夢、Merry Go Round、Laputaから来たんじゃないか」という説で。やっぱり名古屋系なんだなっていう。

──バンドの音楽性と地域性って密接なんでしょうか。たとえば、福岡にはめんたいロックがありますよね。

aie：我々には名古屋の血が流れてるなとは思うんですよね。そういうところを狙って音楽を作ってないけど、やっぱりどこか赤味噌臭いというか、名古屋の音楽の作り方が脈々と受け継がれているとは思うんです。黒夢にもMerry Go RoundにもLaputaにも、どうやって音楽を作っているかについては聞いたことがないけど、同じ感じなんじゃないかなっていう。

──ずばり“名古屋系”とは？

aie：明確に東京や大阪とは違うんですよ。曲を作っていて、シンコペーションを入れる場所とか、「あ、これは名古屋にないな」「それは東京ですよ」とかっていうやり取りがあるくらいだから、名古屋らしさって音楽的にもあるんですよね。

眞呼：ただ、deadmanを始めた当初は名古屋系だったけど、そこから「KOЯNを入れてみたい」とか「マリリン・マンソンのあの感じがいい」とかやりながら、僕らはそれを壊しちゃったというかね。

aie：結成前にkeinをやってて、そこからdeadmanになった流れもあるから。今思えばですけど、ビジュアルシーンのそれっぽいと言われてる音楽にアレルギーがあったかもしれないですね。“そっちのほうがお客さんにわかりやすいだろう”とは思ってたけど、“やっぱやりたくないっすね”っていう。で、deadmanの1stアルバム『SiteOfScafFold』(2001年11月発表)をリリースしたときに、ドーンと数字が減りましたからね（笑）。

眞呼：あれはちょっとやりすぎましたね（笑）。全部が全部、方向性が違う感じもあったし。

aie：まとまってないと思われちゃったかもしれないですね。そこから2002年までにバンドがひとつに固まったという感じでしたので。“別にサビがなくてもいいんじゃねぇ？”という作り方をしたのが、2002年くらいでしたね。

眞呼：だから、一応名古屋とかシーンのことも意識はしているんですけど、違うことをしたいなというのはありますよね。みんなと同じことはしたくない。ビジュアル系ってもともとはそうだったらしいじゃないですか、“みんながやってないことをやる”っていう。そういう意味では、とてもビジュアル系なのかもしれないですね。

aie：姿勢としては、俺らが一番正しいんじゃないかっていう。

──では改めて、ファイナル公演への思いや意気込みを聞かせてください。

aie：昔から関わってくれるスタッフチームから「deadmanをホールで観てみたい」とよく言われていたんですよね。「曲の雰囲気も含めて、合うんじゃないか」って。僕ら自身が気づいていなかったところでもあるんですけど。だから、変な作り込みはしないけれど、まだどうなるのかは自分らでもわからない感じはありますね。1曲目が始まった瞬間に何かが決まるのか。お客さんからしたら、「全然いつもと違うじゃん！」ってなる可能性もある。初めての友だちを連れてきたお客さんが、終わった後に「いや、本当はこんなバンドじゃないんだけどさ…」っていう可能性もあるけど（笑）。俺らもやってみないとわからないし。だからチャレンジというか、自分たちが楽しみにしていますね。

──実験でもある。

aie：さっきの「30分の持ち時間を全曲バラード」とか「全曲メドレー」じゃないですけど、ホールをやること自体が実験かもしれないですね。やってみて、“ああ、こうだったんだな”って感じることがあるのかもしれない。

──なるほど。“to be and not to be”という言葉にはどんな意味が。

aie：あまり当たり前にいつまでもいると思うなよっていうか。いるけど、先のことはわからないじゃないですか。だから会えるうちにっていう。

取材・文◎吉羽さおり

撮影◎マツモト “ダンプ” ユウ(LIVE)

