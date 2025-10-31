＜WILD WOOD TOKYO 2025＞、松尾レミ体調不良のためGLIM SPANKY出演キャンセル＋最新タイムテーブル公開
ロックフェス＜中津川 WILD WOOD＞の東京版として、新たな音楽イベント＜WILD WOOD TOKYO 2025＞が11月6日、東京 渋谷・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。同イベントに出演予定だったGLIM SPANKYが松尾レミ(Vo)の体調不良のため出演をキャンセル。新たなタイムテーブルが発表となった。
GLIM SPANKYの出演キャンセルに伴い、同イベントはレトロリロンと神はサイコロを振らないのツーマンに変更となる。それぞれロングセットでのパフォーマンスを展開することが決定した。なお、GLIM SPANKY出演キャンセルに伴い、希望者にはチケットの払い戻しが行われる。払い戻し方法や期日については後日アナウンスされる予定だ。
チケットはSS席がソールドアウト、S席・A席が各プレイガイドにて一般発売中。さらに、イベントの模様を生中継で観覧できるライブビューイングの実施も決定している。ライブビューイングはオシビューにて全国20館の映画館で実施されるとのこと。
■＜WILD WOOD TOKYO 2025＞
11月6日(木) 東京 渋谷・LINE CUBE SHIBUYA
open17:30 / start18:30
出演：神はサイコロを振らない、レトロリロン
※GLIM SPANKYは松尾レミ(Vo)の体調不良のため出演キャンセル
MC：みの
Opening Act：カフネ
▼チケット ※全席指定
SS席(前⽅保証・グッズつき)：8,800円(税込) ※SOLDOUT
S席：5,900円(税込)
A席：4,800円(税込)
・イープラス https://eplus.jp/wildwoodtokyo2025/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/wild-wood-tokyo-25/
・ローチケ https://l-tike.com/wildwoodtokyo2025/
※GLIM SPANKY出演キャンセルに伴い、ご希望のお客様へはチケットの払い戻しを行います。払い戻し方法、期日につきましては後日ご案内をさせていただきます。公演チケットは、ご案内がありますまで大切にお持ちください。
主催：WILD WOOD TOKYO実行委員会
後援：J-WAVE
■＜WILD WOOD TOKYO 2025＞LIVE VIEWING
日時：11月6日(木) 18:30開演
会場：全国の映画館20館
会場情報：https://www.oshiview.jp/event/wwtlv_20251106/
チケット：3,900円(税込/全席指定)
ライブビューイング公式ページ：https://www.oshiview.jp/event/wwtlv_20251106/
関連リンク
◆＜WILD WOOD TOKYO＞ オフィシャルサイト