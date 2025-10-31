ロックフェス＜中津川 WILD WOOD＞の東京版として、新たな音楽イベント＜WILD WOOD TOKYO 2025＞が11月6日、東京 渋谷・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。同イベントに出演予定だったGLIM SPANKYが松尾レミ(Vo)の体調不良のため出演をキャンセル。新たなタイムテーブルが発表となった。

GLIM SPANKYの出演キャンセルに伴い、同イベントはレトロリロンと神はサイコロを振らないのツーマンに変更となる。それぞれロングセットでのパフォーマンスを展開することが決定した。なお、GLIM SPANKY出演キャンセルに伴い、希望者にはチケットの払い戻しが行われる。払い戻し方法や期日については後日アナウンスされる予定だ。

チケットはSS席がソールドアウト、S席・A席が各プレイガイドにて一般発売中。さらに、イベントの模様を生中継で観覧できるライブビューイングの実施も決定している。ライブビューイングはオシビューにて全国20館の映画館で実施されるとのこと。

■＜WILD WOOD TOKYO 2025＞

11月6日(木) 東京 渋谷・LINE CUBE SHIBUYA

open17:30 / start18:30

出演：神はサイコロを振らない、レトロリロン

※GLIM SPANKYは松尾レミ(Vo)の体調不良のため出演キャンセル

MC：みの

Opening Act：カフネ

▼チケット ※全席指定

SS席(前⽅保証・グッズつき)：8,800円(税込) ※SOLDOUT

S席：5,900円(税込)

A席：4,800円(税込)

・イープラス https://eplus.jp/wildwoodtokyo2025/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/wild-wood-tokyo-25/

・ローチケ https://l-tike.com/wildwoodtokyo2025/

※GLIM SPANKY出演キャンセルに伴い、ご希望のお客様へはチケットの払い戻しを行います。払い戻し方法、期日につきましては後日ご案内をさせていただきます。公演チケットは、ご案内がありますまで大切にお持ちください。

主催：WILD WOOD TOKYO実行委員会

後援：J-WAVE

■＜WILD WOOD TOKYO 2025＞LIVE VIEWING

日時：11月6日(木) 18:30開演

会場：全国の映画館20館

会場情報：https://www.oshiview.jp/event/wwtlv_20251106/

チケット：3,900円(税込/全席指定)

ライブビューイング公式ページ：https://www.oshiview.jp/event/wwtlv_20251106/

