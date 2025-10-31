武田久美子57歳、ワンピース姿で美スタイル全開「エレガント」「綺麗すぎる」
女優・武田久美子が31日、自身のインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】武田久美子57歳が「スタイル抜群」 圧倒的に魅力的な“水着姿”も（8枚）
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘との仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
先日は水着姿を披露し話題を呼んだが、今回は「#reShine 25秋号の撮影風景です 私の最新の美容についてなどのインタビューと写真を是非とも観て下さいね」と、ワンピース姿での撮影の様子を投稿。ファンからは「エレガント」「綺麗すぎる」などのコメントが寄せられている。
引用：「武田久美子」インスタグラム（＠kumikotakedaofficial）
