衝撃の“人間椅子”の全貌が明らかに 『インコンプリート・チェアーズ』海外版ビジュアル＆新写真公開
一ノ瀬竜が主演し、『異物』シリーズなどの宇賀那健一監督が手がける映画『インコンプリート・チェアーズ』より、人間椅子の海外版ビジュアル、人体で作られた椅子、新場面写真が解禁された。
【写真】人間椅子の全貌が明らかとなった海外版ビジュアル
本作は、1脚の人間椅子の制作過程を描く、R18ハードコア・スラッシャー・ムービー。椅子職人が素材を集めるために、工具で人々を無慈悲に殺害していく。
監督は、「異物」シリーズ、『悪魔がはらわたでいけにえで私』『ザ・ゲスイドウズ』など、強烈な個性を放つ作品の数々で世界にその才能を認められた鬼才・宇賀那健一。
主演は、映画『ゴーストキラー』『ザ・ゲスイドウズ』、ドラマ『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』、Netflixシリーズ『イクサガミ』などに出演し、映画・ドラマ・舞台でマルチな活躍を見せる一ノ瀬竜。本作では、椅子職人と冷酷非道なシリアルキラーという二つの顔を持つ九条新介を狂演し、俳優として新たな境地を切り開く。
椅子バイヤー・加藤夏子役を演じるのは、元AKB48メンバーで、ABEMAオリジナルドラマ『インフォーマ ―闇を生きる獣たち―』に出演した大島涼花。加藤が通うバーのオーナー・内田正樹役には、山口健人監督作『静かなるドン』で知られる藤井アキト。ほかにも、海津雪乃、二ノ宮隆太郎、大谷主水、藤林泰也、YUら個性豊かなキャストが顔をそろえる。
このたび解禁された海外版ビジュアルには、人体で制作された椅子と、その椅子に手を添え、完成度を確かめるように見つめる九条の姿が捉えられている。脚には4本の足、肘掛けには2本の腕、ヘッドレストには顔を…。人体素材を贅沢に使用した“珠玉の椅子”の全貌が、ついに明らかとなった。
さらに、創作に没頭する九条の姿をはじめとする8点の場面写真も解禁。今にもネジを目に突き刺そうとする九条や、“脚”を組み立てようと奮闘する九条、何かを目撃してしまった椅子バイヤー・加藤と、藤井アキト演じるバーのオーナー・内田、そして海津雪乃演じるバー店員、九条の工房の面接を受ける男性を演じたYUの姿など、衝撃的な場面が並ぶ。
モントリオール・ヌーヴォー・シネマ映画祭のTEMPS 0部門への正式出品をはじめ、次々と海外映画祭での上映が決定している本作。現地のゴアファンを熱狂させた超過激スラッシャームービーとして、さらなる期待が高まっている。
映画『インコンプリート・チェアーズ』は、2026年1月公開。
