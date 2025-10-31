¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤Ø¡Ö¤µ¤¢Àã¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¡SAJÁÏÎ©É´Ç¯¤Ç¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó
¡¡Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊSAJ¡Ë¤Ï31Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿·¤¿¤ËÄê¤á¤¿¡Ö¤µ¤¢Àã¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1998Ç¯Ä¹ÌîÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×ÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤Î¸¶ÅÄ²íÉ§²ñÄ¹¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤¬Àã»³¤«¤éÆüËÜÃæ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢ÌÁ¤Î¥í¥´¤â°ì¿·¡£º¸¾å¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÍÉ¤ì¤ëÆü¤Î´Ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÖ¿§¤ò»Ü¤·¡¢¼Ð¤á¤ËÊÂ¤Ö¡ÖSAJ¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ç¼ÐÌÌ¤ò³ê¤ê¹ß¤ê¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢56Ç¯¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¸ÞÎØ¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÃË»Ò²óÅ¾2°Ì¤ÎÃöÃ«Àé½Õ¤µ¤ó¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£