『プレデター：バッドランド』本編映像も収録！ キャスト＆スタッフが特別映像で熱く語る
「プレデター」シリーズ最新章となる映画『プレデター：バッドランド』より、キャスト＆スタッフが究極のサバイバルの裏側を語るコメント映像が解禁された。
【動画】「シリーズに新しい風を吹かせたかった」監督が熱弁 本編映像も収録した『プレデター：バッドランド』特別映像
本作は、1987年の記念すべき第1作から、最凶の宇宙ハンター〈プレデター〉と人類との死闘を描き、その独自の世界観で世界中のファンを魅了し続けてきた「プレデター」シリーズの最新作。ついに、“プレデターを主人公”とした初の新章へと突入する。
舞台は、生存不可能と謳われる最悪の地＜バッドランド＞。掟を破り一族から追放された若きプレデター・デクが、この過酷な惑星へと放たれる。襲い来る無数の敵に追い詰められる中、彼の前に現れたのは、上半身しかないアンドロイド・ティア（エル・ファニング）。狩りを手伝うと陽気に申し出る彼女には、ある目的があった――。
今回解禁された特別映像では、シリーズ初となる“プレデターが主人公”の本作について、キャスト＆スタッフから熱のこもったコメントが寄せられている。
ダン・トラクテンバーグ監督が出発点としたのは、「“狩る側”だったプレデターが、もし“狩られる側”になったら」という“逆転の発想”だった。「シリーズに新しい風を吹かせたかった」と語る監督は、「あのプレデターに試練を与え、自らの存在を証明する姿を描く」「主人公の若きプレデター・デクは、“最悪の地”の生物やさまざまな脅威と対峙する」と説明。生存不可能と謳われる最悪の地＜バッドランド＞に追放されたデクが挑む過酷なサバイバルに、情熱を注いだことを明かしている。
見逃せないのが、若きプレデター・デクと彼が「案内役として利用する」半身のアンドロイド・ティアによる規格外のコンビ。背中合わせのビジュアルが解禁されるやいなや大きな話題を呼んだ2人の新たなシーンの一部も、本映像で明らかになっている。草原を前に寡黙に進むデクに対し、背負われたティアは「ちょっと質問 私の役目は？」と身振り手振りでおしゃべりが止まらない。また、ティアを背負ったデクが水辺を駆け抜けるショットも印象的だ。異色すぎる2人が＜バッドランド＞でどんなサバイバルを繰り広げるのか。
「プレデター」第1作に携わった伝説的クリーチャーデザイナーのスタン・ウィンストンに師事し、自身も「プレデター」シリーズ、「エイリアン」シリーズの造形・特殊効果を手掛けてきたアレック・ギリスは、「監督はシリーズに長期的なビジョンを持ってる」と何やら気になるコメント。
主人公のデクを演じたディミトリウス・シュスター＝コロアマタンギは、「彼はオタクだ。プレデターへの情熱がすごい」と賛辞を送り、「最高にイカした作品になってる」と、自信が主演を務めたサバイバルSFアクションに興奮を隠しきれない様子。
トラクテンバーグ監督も「楽しみにしてくれ。大スクリーンで圧倒的な映像体験を届ける。かつての“最強の敵”に深く共感してほしい」と大きな自信をのぞかせている。
映画『プレデター：バッドランド』は、11月7日より世界同時公開。
