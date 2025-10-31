星野源が、ニューアルバム『Gen』に収録されている楽曲「Memories (feat. UMI, Camilo)」のミュージックビデオを11月3日21時に公開することを発表した。MVには星野、UMI、Camiloが出演しており、撮影時の3人の姿を収めた写真も公開された。

星野がプロデュースする本楽曲は、星野の友人であるアメリカのシンガーソングライター・UMI、そしてコロンビアのシンガーソングライター・Camiloをフィーチャーし、日本語・英語・スペイン語の3カ国語で歌われるマルチカルチュラルなバックグラウンドを持った1曲になっているとのこと。

UMIとは、星野が自身の番組『おげんさんのサブスク堂』で彼女の楽曲を紹介したことがきっかけで、Instagramを通じて交流が始まり、後に星野のプライベートスタジオ“808スタジオ”を訪れるなど親交を深めてきた。一方、Camiloとは2023年に開催されたイベント＜“so sad so happy” Curated by Gen Hoshino at SUMMER SONIC BEACH STAGE＞で出会い、意気投合。このイベントにはUMIも出演しており、本楽曲の原型はこの場でライブ初披露されたという経緯もあるという。

アメリカの新世代R＆Bの旗手であるUMIと、ラテンポップスのスターであるCamilo、そして日本を代表するアーティストである星野の3人のリリックボーカルが、星野が作曲・編曲を手がけたトラックの上で心地よく重なり合う「Memories (feat. UMI, Camilo)」は、アルバム『Gen』の中でも屈指のグルーヴィーでスムーズなナンバーとなっている。

◾️アルバム『Gen』

2025年5月14日（水）発売 ・“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／\7,480（税込）

・“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／\8,910（税込）

・“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／\8,910（税込）

・通常盤 [VICL-66033]／\3,410（税込） ▼購入

https://genhoshino.lnk.to/Gen

▼配信

https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital

01. 創造 02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) 03. Star 04. Glitch 05. 喜劇

06. 2 (feat. Lee Youngji) 07. Melody 08. 不思議 09. Memories (feat. UMI, Camilo) 10. 暗闇 11. Why 12. 生命体 13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff) 14. Sayonara 15. 異世界混合大舞踏会 16. Eureka



[各初回限定盤] *各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱

□ Box Set “Poetry”

●星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』

●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種

●ライナーノーツ「From 808 Studio」



□ Box Set “Visual” Blu-ray / DVD（5時間46分収録）

●Gen Hoshino presents Reassembly LIVE

01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues 08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント 14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい 17. 夏のクラクション 18. REAL

19. 異世界混合大舞踏会（feat. ニセ）

●Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA

・アフター (バースデー) パーティー

・トークセレクション

・ドキュメンタリー

・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール

●Akira Nise presents Fake

・創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」

●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種

