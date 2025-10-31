“エヴァ歌舞伎”渚カヲル役に尾上左近！ 公演タイトル＆キービジュアル解禁
2026年2月に横浜アリーナにて開催されるシリーズ初となるフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて多彩なステージエンタテインメントを提供する「STAGE AREA」の3日目・同年2月23日に行われる「エヴァ歌舞伎（仮）」のタイトルが『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』に決定。併せて、渚カヲル・碇シンジによる本公演のキービジュアルが初公開。渚カヲルを尾上左近が演じることが明らかとなった。
【写真】渚カヲル役に尾上左近「どう歌舞伎で表現できるのか、今からとても楽しみ」
1995年のテレビシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録。2021年に公開した完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はシリーズ初の興行収入100億円を突破した。
節目となるシリーズ30周年を迎えた今年10月。期間限定での映画館リバイバル上映「月1エヴァ」企画や、30周年記念展「ALL OF EVANGELION」が11月から開始されるなど、記念すべき年を盛り上げるさまざまな施策が発表されている。
フェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」は、横浜アリーナを展示周遊が可能な「EVA EXTRA 30」エリア、多彩なステージエンタテインメントを提供する「STAGE AREA」にセパレート。『エヴァ』のこれまでとこれからを表現するここでしか体験できない企画を展開する。
『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』は本フェスイベント最終日・3日目の「STAGE AREA」での公演となる。今回初解禁された本公演のキービジュアルでは夕日に照らされ海の上に白装束で浮かぶ渚カヲルと、砂浜に佇み大型の槍を持つ碇シンジが印象的な和テイストのビジュアルになっている。
なお、9月に本企画が「エヴァ歌舞伎（仮）」として発表された際には、出演者が誰になるのかが注目を集めていたが、今回・渚カヲル役には歌舞伎界のプリンスである尾上左近に決定。
左近は「『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年、誠におめでとうございます。この記念すべきイベントに携わらせていただけること、光栄に思います。インパクトが強く、独特な世界観を持つこの作品をどう歌舞伎で表現できるのか、今からとても楽しみです。めでたい節目に花を添えられるよう、精一杯つとめさせていただきます」とコメント。
「エヴァンゲリオン」シリーズの中でも、その謎めいたキャラクターと存在感で多くのファンを魅了し続けている渚カヲルをどのように演じるのか？ 歌舞伎舞踊と歌舞伎ならではの邦楽（歌舞伎音楽）、そして映像が織り成す一期一会の舞台に期待が高まる。
本イベントのチケットは11月3日23時59分まで先行抽選申込を受付中。チケット詳細は公式サイトまで。
「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」STAGE AREA（横浜アリーナ）『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』は、2026年2月23日上演。
