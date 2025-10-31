11月8日・9日に開催される＜LUNATIC FEST. 2025＞と連動した特別番組「LUNATIC FEST. 2025 × ニコ生33時間生放送 SP 〜出演アーティストインタビュー&会場レポート〜」が、「ニコニコ生放送」で11月8日10時30分から9日20時まで約33時間にわたり放送される。

番組では、フェス会場のバックステージから、出演アーティストのライブ出演直前・直後のインタビューのほか、LUNA SEAのRYUICHI のものまねなどで知られるタレントのたむたむが担当する物販・フードエリアのレポートや、来場者インタビューなどを通じて、“現場の熱気”を余すことなくお届けします。

また、1日目の生放送終了後にはリピート放送が実施されるので、現地来場者はライブの余韻を、会場に来られない方はオンラインでフェスの興奮を楽しむことができる。