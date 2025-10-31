『ぼくプリ』The Stage3キービジュアル解禁 高橋祐理、中河内雅貴演じる新キャラのビジュアルも到着
舞台『Dancing☆Starプリキュア』The Stage（通称・ぼくプリ）第3弾公演「The Stage3」より、キービジュアル、あらすじ、新キャラクターである朝吹太踊（あさぶき たいよう／高橋祐理）とクラウン（中河内雅貴）のビジュアルが解禁された。
【写真】新キャラクター、朝吹太踊（高橋祐理）＆クラウン（中河内雅貴）
『Dancing☆Starプリキュア』The Stageは、プリキュアシリーズ20周年のアニバーサリーイヤーに誕生したプリキュア初の舞台作品。男子高校生たちが“光のリズム”でプリキュアとしての使命を果たしていく姿を描いた舞台オリジナルストーリー。
11月9日放送のアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）第39話にもキャストのゲスト出演が決定している。
このたび、第3弾公演のあらすじが解禁。
デスパレードの幹部「ロザリアード」を浄化し、日常を取り戻した楽たち。「プリキュア」として平和を守りながら、夢であるダンスの全国大会に向けて、猛特訓の日々を送っていた。
そんなある日、楽と颯斗はピエロのような外見の青年「クラウン」と出会う。クラウンは、世界中の人を幸せにしたくて、旅しているのだという。
全国大会当日、楽たちは優勝候補の日輪高校の顧問・室井一帆とチームのキャプテン・朝吹太踊に出会う。楽と太踊はすぐに意気投合するが、どうやら2人は過去に会ったことがあるようで…？
その時、会場に闇のリズムが響き渡り、イビルダンサーが現れる。「ステラブレス、レッツダンスハイ！」―最大の困難を前に、心のリズムを合わせプリキュアたちが戦う。
チケットの一般発売はあす11月1日正午よりスタート。注釈付き指定席の販売も決定した。
『Dancing☆Starプリキュア』The Stage3は、東京・天王洲 銀河劇場にて12月5〜14日、大阪・クールジャパンパーク大阪 TTホールにて12月19〜21日上演。
