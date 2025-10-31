井上ヨシマサの作家デビュー40周年アルバム3部作の最終章を飾るオリジナルアルバム『Y-POP』のジャケット写真が解禁された。

井上ヨシマサ自身によって『Y-POP』と銘打たれ、40年以上にわたって常に形を変えるPOPSという怪物に対峙し、井上ヨシマサが遂に決着をつけるという意味合いが込められた同アルバム。ジャケット写真には、まさに色とりどりの“Y-POP”が描かれており、40年という長い時代の中で様々なポップス楽曲を生み出してきた井上ヨシマサの半生がレコードをモチーフに表現されている。

アルバム収録楽曲の詳細も解禁。「それぞれの夢」が20年の時を超え周年の今年 新たに2025年バージョンとして甦る。他にも「BANZAI」や「僕の居場所」など、今までヨシマサオリジナルアルバムでは本人が歌う事の無かった“Y-POP“を聴くことが出来るので是非発売を心待ちにしてほしい。

さらに『Y-POP』の発売を記念したインターネットサイン会の開催が決定。「リミスタ」にて『Y-POP』を予約すると、ジャケットに希望の宛名とサインを入れてお届け。今回はアニバーサリー企画ラストとなるため、特別に40周年記念3部作がセットになったプランを数量限定にて販売することも決定。こちらのセットを購入するとジャケットへの宛名＆サインに加え、井上ヨシマサの直筆楽譜やメモ、楽曲制作時に使ったギターピックなどの私物を1点プレゼント。サイン会の様子は誰でも視聴可能で、YouTubeライブにて生配信さる。アーカイブもあるとのこと。



『Y-POP』

リリース日：2025年12月3日（水） 【定価】\3,300（税抜価格 \3,000）

【品番】KICS-4237

予約：https://king-records.lnk.to/YPOP 収録楽曲 ※曲目・曲順は変更の可能性があります

1. Lonely Umbrella （作詞：佐藤舞花 作曲・編曲：井上ヨシマサ）

2. それぞれの夢2025 （作詞・作曲・編曲：井上ヨシマサ）

3. In Your Sky (feat.吉岡忍) （作詞・作曲・編曲：井上ヨシマサ）

4. ノンアルコールで乾杯 （作詞：川咲そら 作曲・編曲：井上ヨシマサ）

5. 上がってなんぼ （作詞：川咲そら・井上ヨシマサ 作曲・編曲：井上ヨシマサ）

6. 融合 （作詞・作曲・編曲：井上ヨシマサ）

7. Unlimited (feat.柏木由紀) （作詞：佐藤舞花 作曲・編曲：井上ヨシマサ）

8. BANZAI （作詞・作曲・編曲：井上ヨシマサ）

9. リハーサルタイム （作詞：川咲そら 作曲・編曲：井上ヨシマサ）

10. 僕の居場所 （作詞・作曲・編曲：井上ヨシマサ） コーラス：村山彩希

「リミスタ」イベント

12月3日（水）19:00開催

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16584/

配信URL：https://youtube.com/live/lsEr-ebEiOA?feature=share

＜井上ヨシマサ40周年アルバム 第３弾発売記念ライブ「ヨシマサがやって来る Y Y Y」＞

2025年12月14日（日）

Club Mixa（池袋）［Mixalive TOKYO_B2F］

Open15:00／Start16:00

チケット:全席自由8000円(税込)配信あり(後日詳細発表)

*整理番号順 *当日券500円増し *未就学児入場不可

チケット販売開始：2025年10月31日（金）19時〜

（受付URL）

https://www.confetti-web.com/@/inoueyoshimasa48

電話受付:050-3092-0051 （平日1０:00〜17:00受付）