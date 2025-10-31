“最後の冒険”がついに始まる！ 『ストレンジャー・シングス 5』本予告＆新場面写真解禁
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』より、絶望に立ち向かう仲間の勇気と絆を映した本予告と新場面写真が解禁された。
【動画】“最後の決戦”の行方は!? Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』本予告
本作は、1980年代の小さな町・ホーキンスに突如出現した“裏側の世界”という異世界の脅威に、オタク気質の少年少女とその家族、仲間たちが力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信開始とともに瞬く間に世界的な大ヒットを記録し、さまざまなエンターテインメントやカルチャームーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を巻き起こしてきた。
このたび、ホーキンスの仲間たちが最後の決戦に挑む姿を圧倒的な迫力で映し出す、緊迫感あふれる予告編と場面写真が解禁。“裏側の世界”から怪物が押し寄せ、街が壊滅的な状況に陥る中、ついにシリーズ最大の敵・ヴェクナ（ジェイミー・キャンベル・バウアー）がホーキンスに姿を現し、容赦なく牙をむく。彼らは一致団結し、未曽有の危機から仲間たちを救うことができるのか。
小さな街・ホーキンスに暮らすマイク、ウィル、ダスティン、ルーカスは、映画やゲームが大好きな、ちょっと冴えない仲良し4人組。いつものように遊んだある日の帰り道、ウィルが突如姿を消し、3人は捜索を開始する。すると、別次元の恐ろしい“裏側の世界”の扉が開き、街では超常現象が頻発。邪悪な怪物たちが襲来する。
これまでの4シーズンを通して、家族や仲間と一致団結して脅威に立ち向かい、数え切れない試練を乗り越える物語は、世界中のファンの心を掴んできた。そして、ついに迎える最終章では、仲間たちがシリーズ最大の脅威・ヴェクナを倒すために再び団結する。
シーズン4のラストでは、“裏側の世界”との裂け目がホーキンスの街全体に広がり、物語は不穏な余韻を残して幕を閉じた。このたび解禁された予告は、「やっと始まる」というセリフとともに、“裏側の世界”から徐々に忍び寄るヴェクナの姿から幕を開ける。彼はシーズン4でのイレブン（ミリー・ボビー・ブラウン）との対決を経て、さらなる脅威的な力を手にしたことをうかがわせる。
街全体が張り詰めた空気に包まれ、崩れゆく日常の中で不安を覗かせるマイク（フィン・ヴォルフハルト）らの表情からも分かる通り、かつての戦いで大きな傷跡を残した街は、次第に暗闇に飲み込まれていく。再びホーキンスの街に集結した仲間たちは、“裏側の世界”との戦いに終止符を打つべく一致団結し、ヴェクナの行方を追い始めるが…。
かつてないほど大きな闇に怯える彼らを前に、ついに戦いの火蓋が切られる。「自分に正直に、仲間にも正直に」と誓ったマイクたちは、それぞれが自身の役目を果たそうと、決死の覚悟で戦いに挑んでいく。激しく炎が上がる中、傷だらけになりながら必死に敵に立ち向かうも、続々と押し寄せる怪物デモゴルゴンを前に成す術もない。
映像のラストでは、ウィル（ノア・シュナップ）に向かって「手伝ってくれ、最後にもう一度だけ」と語りかけるヴェクナの姿が描かれている。ヴェクナの思惑、そして仲間たちを待ち受ける壮絶な運命とは？
さらに映像では、強大な超常パワーを発揮しヴェクナに挑むイレブンをはじめ、共に支え合い成長してきた少年少女たちの勇姿が次々と映し出され、最終章での彼らの友情と成長の集大成にも期待が寄せられる。
本作のクリエイターであるロス・ダファーは、「今シーズンのユニークな点は序盤から少し混沌としているところです。シーズン4で私たちのヒーローは敗北してしまったので。最初から全力疾走で物語が展開します」と語り、一瞬たりとも目が離せない波乱の展開を予感させる。果たして、愛すべきホーキンスの仲間たちに待ち受ける予測不能な冒険と決戦は、どんな運命を迎えるのか。
先日、“ストレンジャー・シングス・デー”である11月6日に、米ロサンゼルスでワールドプレミアが開催されること、そしてマイク、ダスティン、ルーカス、ウィル役のキャスト4名と、本シリーズの企画・脚本・監督を務めるダファー兄弟の来日も発表された。日本でのファンイベント開催も決定し、喜びの声が相次ぐなど、フィナーレに向けてさらなる盛り上がりを見せている。世界中が待ち望む最終シーズンは、もうすぐだ。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、VOL 1（第1〜4話）が11月27日10時、VOL 2（第5〜7話）が12月26日10時、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日10時より世界独占配信。
