´Ö°ã¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥Á¤ÇÍç¤Ë¤Ê¤êÆü¸÷Íá¤·¤¿ÃË½÷£¶¿Í¤¬ÂáÊá¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÇÄÁ»ö
¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¡¢£¶¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥Ì¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¥Ó¡¼¥Á¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥Á¤ÇÍç¤ÇÆü¸÷Íá¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ»ï¥Ô¡¼¥×¥ë¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥È¥ë¡¼¥·¡¼·´ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡Ê£·£·¡Ë¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ê¥Ã¥×¡Ê£·£´¡Ë¡¢¥¬¥¨¥¿¡¼¥Ì¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê£·£´¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Ø¥ó¥±¡Ê£¶£°¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Þ¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥È¡Ê£·£·¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥é¥â¥¹¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÃË½÷£¶¿Í¤Ï¡¢£±£°·î£²£µÆü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÈÀ´ïÏª½Ð¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Ï£±£°·î£²£¹Æü¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥È¥é¥ó¥×ÃÏ¶è¡×¤ÇÌµµö²Ä¤ÎÁ´Íç¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ì¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¡¼¥¯¡¦¥Ó¡¼¥Á¡×¡Ê°áÉþÃåÍÑ¤¬Ç¤°Õ¤Î»ØÄê¥¨¥ê¥¢¡Ë¤¬²þ½¤¹©»öÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Î¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥È¥é¥ó¥×ÃÏ¶è¤Ë½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¶á¤¤¤¿¤á¥Ì¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¥Ó¡¼¥Á¤À¤È´Ö°ã¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÝ°Â´±»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ÇÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹´ÃÖµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¶¿ÍÁ´°÷¤¬£µ£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£·Ëü£·£±£µ£´±ß¡Ë¤ÎÊÝ¼á¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£ºÛÈ½½êµÏ¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¢¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢¥Þ¡¼¥Ø¥ó¥±¤Î£³Èï¹ð¤Ï£±£±·î£²£±Æü¤Ë½ÐÄîÍ½Äê¡¢¥¯¥¢¥ó¥ÈÈï¹ð¤Ï£±£²·î£±£°Æü¡¢¥Ê¥Ã¥×Èï¹ð¤Ï£±£²·î£±£¹Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìºá¾õÇ§ÈÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥é¥â¥¹Èï¹ð¤Î½ÐÄîÆüÄø¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
