ロジクールは、独自のソーラー充電技術を搭載したワイヤレスキーボード「Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード」を2025年11月27日（木）に発売します。ロジクールオンラインストアでの販売価格は1万6390円（税込）。

「Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード」

記事のポイント 独自のソーラー充電技術を搭載し、満充電時で約4か月使用できるワイヤレスキーボード。充電をし忘れる心配がないので、うっかり充電を忘れてしまった経験がある人にオススメです。

本製品は、ロジクール独自のソーラー充電技術「Logi LightCharge」を搭載したワイヤレスキーボードです。キーボード上部の吸光パネル（ソーラーストリップ）で、200ルクス以上の太陽光や室内照明などのあらゆる光を吸収し、効率的に電力に変換することで、充電や電池交換を必要とせず常に安定した電力が供給されます。

暗闇のなかでも満充電で最大4か月間使用でき、充電や電池交換を気にせず長く使えます。

スクリーンショットキー、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど、あらゆるシーンで使いやすいショートカットキーを搭載。ChatGPT、Gemini、PerplexityなどのAIにワンタッチでアクセスできるAI起動キーも搭載しています。

また、ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」を使用することで最大23個のショートカットキーを自由にカスタマイズできます。

接続したいデバイスのBluetoothをオンにすれば、キーボード上部にあるEasy Switchボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、パソコンやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。

別売りのロジクール独自のワイヤレステクノロジー搭載「Logi Bolt USBレシーバー」各種にも対応しており、1つのレシーバーで最大6台のデバイスと接続することが可能です。

ロジクール 「Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード」 発売日：2025年11月27日 実売価格：1万6390円（税込）

