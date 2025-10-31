実は“マブダチ”ずん・飯尾和樹＆野性爆弾・くっきー！の初冠番組が初ゴールデン進出！！なのに・・・スタートからまさかのゲスト欠席！？2日目から松村沙友理が合流し“やりたい放題”の珍道中！

テレ東では11月１日（土）夜６時30分から「飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます」を放送します。実は“マブダチ”プライベートでも大の仲良しの飯尾和樹（ずん）とくっきー！（野性爆弾）。そんな2人の初冠番組が第３弾にしてはじめてゴールデンに進出しました！1日目のゲストは、第１弾、第２弾に引き続き元AKB48の福留光帆のはずが・・・なんと当日高熱のため急遽欠席に！予期せぬ、ゲスト無しのおじさん2人旅にくっきー！も思わず “視聴率どうなってるの”と弱気な発言。しかし、さすがマブダチ！阿吽の呼吸でミラクルを連発！いつも以上にふざけ合い、自由気ままに“やりたい放題”しちゃってます。2日目からは、元乃木坂46松村沙友理が参戦！2人のペースに巻き込まれ、さゆりんごが新たな一面を発揮！怒って、爆食して、爆走して・・・事件だらけの珍道中です。旅のルールは、道ゆく人にハンコ（印鑑）をいただき資金を集めて旅すること。出会った人の名字によって【名字ランキングの順位×1円】で資金をゲット！稼いだお金で交通費や食費など旅の資金をすべて賄います。どんな旅になるのかは、出会う人次第のガチンコふれあい旅。今回は、鬼怒川温泉駅からスタートし、奥日光の高級ホテル「中禅寺金谷ホテル」に宿泊することを目指します。ただし3人で13万円以上資金を集めないと宿泊できません！奇跡の出会い連発で順調な滑り出しだったはずが・・・いつの間にか窮地に！？ 果たして、13万円稼いで無事にゴールできるのか！？≪出演者コメント≫■飯尾和樹（ずん）初ゴールデンで最初どうなるかなと思ったけど、遠足の前みたいに楽しみすぎたのか福留が熱出しちゃって来られなくて。小学生じゃないんだから！ってね。そのままくっきー！と2人になったけど、それはそれで男子校ノリで面白かったですね。2日目からは共学になるっていう流れで、最高でしたね、さゆりんごが来てくれて。さゆりんごのプロフェッショナルな部分を見ました。さゆりんごの飼っている“神のうさぎ”も見れましたし。いやすごかったです、スイッチ入るとすごいんだなと思いました、オフの時はオフの時ですごいし（笑）ゴールデン決まった時は、正直に言うと「早すぎるな」と思いましたね。５回くらいは昼の時間でやってそこからかなと思ってたので不安だったんです。でも、ロケやってみたら楽しかったし良かったです！３回目にして早くも夕方の6時半から2時間半スペシャルになりましたが、本当に珍道中ばかりで、好き勝手やる3人が集まりましたので、その様子を楽しみにぜひ見てください！■くっきー！（野性爆弾）なかなか極上の旅でした。山あり谷あり、平面、縦、斜め上がり、斜め下り、いろんな角度から堪能できるんじゃないですか？旅の思い出だらけ。どこ切っても「思い出」っていう字が出てくるくらい。金太郎飴ありますやん、あれのどこ割っても「思い出」「思い出」「思い出」1秒1秒が思い出やったな。その中でもどこですか？って言われても、どこも挙げられない！飯尾さんと2人旅は、お兄ちゃんと二人で旅してるって感覚で、それはそれでよかったです。わがまま聞いてくれるお兄ちゃんですね。2日目さゆりんごが来て一気にパアッと明るくなりましたね。僕と飯尾さんってくすんだ黒に近い茶色、そういうロケしてたんですけど、そこに圧倒的な白(松村沙友理)を混ぜていただいて、ファーっと明るくなりました。神々しくて眩かったです。あんまいうたらあれかもですけど、初めてやな、ロケして人を好きになるって。好きです。■松村沙友理すごい楽しかったです。最初は、ハンコをもらうっていうルールを聞いて、街にそんなにハンコを持ってる人いるのかな？と思ってたんですけど、みなさん取りに行ってくれたりして驚きました。あとこんなに珍しい名字の人っているんだ！って思いました。人生でそんなに珍しい名字の人に会うことがなかったので、意外と探したらこんなにいるんだ！って、そこが見どころかなと思います。ロケで印象的だったのは、くっきー！さんの足がめっちゃ綺麗だなって。初めて会った時から、歩いてる時も、噂で聞いたことあったんですけど、気付いてからずっと足ばっか見ちゃいました。短パン寒そうだな、って思ってみてみたら、足綺麗だなってなって、それからずっと気付いたら足見ちゃってましたね。お２人のおかげで私も新しい一面が見られるんじゃないかなと思うので、楽しんでいただけたら嬉しいです！≪スタッフコメント≫■番組プロデューサー・大森柚希（テレビ東京 制作局）土曜日のお昼にゆるーい気持ちで見られる“くだらない旅番組”として作っていたハンコ旅が、ゴールデンになりとても嬉しい反面、正直かなり緊張もしています・・・！ただ今回も、お三方のおかげで奇跡の出会いが連発！初登場の松村沙友理さんと、飯尾さん、くっきー！さんの3人が繰り広げる“くだらなすぎるかけ合い”も盛りだくさんで、見どころ満載の珍道中になりました。土曜日の夜に夕食を食べながら、変わらずゆるーい気持ちで見届けていただけたら嬉しいです！≪放送内容≫旅のスタートは鬼怒川温泉駅。はじめからかなりのレア名字さんと奇跡的な出会いが続き、大好きな町中華を食べたり、ライン下りをしたり、日光ならではの旅を大満喫！！2日目からはさゆりんごが加わり、一層パワーアップ！一同驚愕！番組ロケ史上最高金額のレア名字さんを発見したのですが・・・まさかの展開に！？旅の運命を左右する大事な場面では、くっきー！が宿す「龍神」や、さゆりんごが宿す「ウサギの神」が登場！？果たして、運命を切り開き目標金額13万円を貯めて、無事にゴールすることはできるのか！？

≪番組概要≫

【タイトル】 「飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます」

【放送日時】 2025年11月1日（土）18:30～20:55

【放送局】 テレビ東京、テレビせとうち ほか

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

▶TVer：https://tver.jp/series/srcbl2ckk0

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/hankokudasai/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 飯尾和樹（ずん）、くっきー！（野性爆弾）

【ゲスト】 松村沙友理

【ナレーション】 中野周平（蛙亭）

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/hankokudasai/

【公式X】 @hanko_kudasai https://x.com/hanko_kudasai