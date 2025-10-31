３１日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため韓国・慶州を訪問中の高市早苗首相がこの日、中国の習近平国家主席と初めて会談することを報じた。

日米首脳会談に始まり、日韓首脳会談、そして周国家主席との会談と短期間でこなし続ける高市首相について、ＭＣの宮根誠司氏に「気づけば明日から１１月。維新と連立を組んで議員定数の削減なんて維新は年内にやってくれと言ってるわけで、今度は一気に国内問題になってくるんですけど、できるんですかね？ 高市さん」と聞かれた政治ジャーナリスト・田崎史郎氏は「今月はまさに高市月間だったんですよね。４日に総裁選で選ばれて、ドンドン来て。外交というのは総理大臣にとって非常に楽しいことであり、有利なことなんですよ。外交で批判されるってことは滅多にないんですね」と、まず説明。

「で、来週からは国会で代表質問、引き続いて予算委員会とあって。来週から再来週にかけては野党の追及を受ける場所なんです」と続けると「だから、その点ではむしろ、これからが高市さんの試練になるんじゃないかと思います」と続けていた。