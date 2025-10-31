全日本スキー連盟は３１日、都内で２０２５〜２６年季に向けた会見を開き、河野孝典競技本部長が来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪の目標について「金メダルは４個以上。メダル総数９個以上」と掲げた。これまでの日本の金メダルは９８年長野大会の３個、メダル総数では２２年北京大会の８個が最多で、いずれも過去最多記録を目指す。

フリースタイルスキー男子モーグルで北京五輪銅メダルのエース・堀島行真（トヨタ自動車）は出席し「僕がその金メダル予想に入っていてほしい。期待されている結果になるように頑張りたい」と決意。ミラノ大会から加わる種目のデュアルモーグルとの２冠で貢献するつもりだ。

今季限りで引退を表明し、五輪６大会連続出場を目指す３７歳の渡部暁斗（北野建設）も「やっぱり金メダル（が目標）。言わなくても察してくれよ、とも思うけど、やっぱり注目してもらえたり、応援してもらうためにはメディアの力も借りないといけない。メダルじゃなくて金メダルという発言は、積極的にしていきます」と４大会連続のメダル獲得へ闘志を燃やした。