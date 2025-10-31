脱・無難ヘア！【秋の40・50代トレンドヘア】ってこんなシャレてる♡

"無難"から一歩踏み出して、トレンド感のあるヘアスタイルに挑戦してみませんか。今回は、髪に動きが生まれるレイヤーカットや、立体感を演出できるカラーリングなど、日常に華やぎをプラスしてくれるような「トレンドヘア」をご紹介します。この秋、大人女性の魅力を引き立てるヘアスタイルをぜひチェックしてみてください。

大人にぴったりなハイライトボブ

ハイライトで立体感が演出されたボブスタイル。細かなハイライトが気になる白髪をぼかしつつ、洗練された雰囲気を演出してくれそうです。スタイリストの@sakosakosakosakoさんは、「縦のラインに立体感が生まれ、動くたびにツヤと毛流れが際立ちます」とコメントしています。

外ハネが若々しさを演出

こちらのボブは、ふんわりとしたトップと首元のくびれでメリハリをつけたスタイル。スタイリストの@kitadani_koujiroさんは「今まで多毛・絶壁・ハチ張りで悩んでいた方でも大丈夫」とコメントしていて、頭の形が気になる人にもおすすめです。毛先の外ハネによって若々しい印象を与えられそう。

まろやかな色味が秋っぽい

スタイリストの@t.ikeda214さんが、「オーダー多数のミディアムレイヤー」と紹介しているのがこちら。レイヤーによって毛先に動きが生まれ、軽やかな印象に仕上がっています。カラーは「ホワイトべージュ」でこなれたムードに。ハイトーンでありながら、まろやかな色味が上品な雰囲気です。

程よいレイヤーが華やぎをプラス

こちらのミディアムヘアは、程よいレイヤーで華やかさがプラスされているのがポイント。顔まわりのレイヤーがフェイスラインをカバーしながら抜け感を演出してくれそうです。レイヤーを入れることで印象が変わるので、長さを変えずにイメージチェンジしたい人にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@end.kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri