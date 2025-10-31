甘栗×なると金時×紅あずま

秋のご褒美ねこねこ食パン新登場

秋が深まると、恋しくなるのがほっくり系の味わい。

そんな季節にぴったりな限定商品「ねこねこ食パン 栗とサツマイモ」が「ねこねこ食パン」取り扱い店舗で11月1日(土)より登場。

名古屋に本社を置く「オールハーツ・カンパニー」が手がける人気ブランド「ねこねこ」から届いた、まるでスイーツのような食パンです！

この記事では、ねこ好きもパン好きも心ときめく「ねこねこ」秋の限定フレーバーについてご紹介します。

ぐるぐる模様が可愛すぎる

甘くて優しい秋パンです！

今回のフレーバーは「甘栗かのこ」「なると金時」「紅あずま」という秋の味覚を贅沢に組み合わせたもの。

ミルク100％仕込みの紅あずま入り生地とマロン風味の生地を重ねて焼き上げ、断面にはぐるぐる模様。

まるで名パティスリーによるケーキのような華やかさです。

ひと口頬張れば、甘栗のほくほくとした食感とさつまいもの自然な甘みがふんわり広がり、極上のスイーツを食べているような幸福感！

軽くトーストすれば香ばしさが引き立ち、粒あんやバターをのせてアレンジするのもお勧めです。

※あんことバターは付きません。

朝食にもティータイムにも

シーンを問わず笑顔になれる

価格は1本880円。販売期間は11月1日(土)～11月30日(日)の1ヶ月限定。

しっとりミルク生地と秋素材の優しい甘さは、紅茶やコーヒーとの相性も抜群です。

肌寒い朝にトースターを開けた瞬間、立ち上る香りだけでも幸せな気分になれそう。

おうちでのティータイムに添えれば、家族みんなの笑顔が広がること間違いなしです！

オンライン限定セットも注目です！

店舗によっては取り扱いのない場合もありますが、そんなときは公式オンラインストア「オールハーツモール」をチェック。

オンライン限定で「11月限定ねこねこ食パン(栗とサツマイモ＋三毛猫)」を販売(単品での販売はありません)。

価格は3,670円で、冷凍便で届けられます。

セット内容は「ねこねこ食パン 栗とサツマイモ」1個と、定番人気の「ねこねこ食パン 三毛猫」1個に加え、チョコペン2個、手提げ袋2枚、ねこねこハウス(小)1枚が付属。

おうちでチョコペンを使ってデコレーションすれば、自分だけのねこパンアートも楽しめます。

店舗が近くになくても、このセットでねこねこタイムを満喫できるのはありがたいですね！

甘栗とさつまいもに

ねこの可愛い魔法で

ほっこり笑顔に！

「ねこねこ」は可愛いねこを通して、日常の食卓にワクワクを届けるブランドで、食パン、チーズケーキ、焼き菓子などを展開。

2022年にはブランドを統合してさらに世界観が広がりました。

ふわりと香るマロン、さつまいもの優しい甘さ、そして食べるたびに笑顔がこぼれる可愛いねこ…この季節だけの特別な味わいを、ぜひ楽しんでみてください！

商品概要

ねこねこ食パン 栗とサツマイモ

【価格】

880円

【販売期間】

11/1(土)～11/30(日)

【販売店舗】

ねこねこ食パン取り扱い店舗

⇒ご近所の店舗を検索

公式オンラインストア「オールハーツモール」

⇒https://allhearts-mall.jp

【オンライン限定セット】

11月限定ねこねこ食パン

(栗とサツマイモ＋三毛猫)送料込み3,670円

秋のご褒美に、可愛くて美味しい今しか味わえないねこねこパンをお見逃しなく！