¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤òÊó¹ð¤·Êì¿Æ¤äÉ×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê33¡Ë¤é¤¬½ËÊ¡ ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê27¡Ë¤¬´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê33¡Ë¤äÊì¡¦µþ»Ò¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¤â½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢ÂçÁÒ»ÎÌç¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡õÊìÌ¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2022Ç¯10·î¡¢ÂçÁÒ¤È·ëº§¤·¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÉôÉ½¾ð»÷¤»¤Æ¤¯¤ëÎÙ¤Î¿Í¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤ÉºÇ¶á¤Ï¤â¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤Æ¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤é¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢·ëº§3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨·§ËÜ¤ËÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª
¡¡2025Ç¯10·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿!!26ºÐ¤âÂçËþÂ¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢27ºÐ¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¡Á³Ú¤·¤ß¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤òÊó¹ð¤·¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¤¸Æü¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÎÊì¤âInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öhappy birthday¡£¤â¤¦27ºÐ¤«¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆÃ¤Ë»×¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤êÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÉ×¤ÎÂçÁÒ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê38¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê28¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ç½ËÊ¡¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤åºÎï¡ª¡×¡Ö¥®¥ã¥ëºÇ¹â¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë