将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が10月31日、京都市の「総本山 仁和寺」で第3局1日目の対局を行い、佐々木八段が50手目を封じて指し掛けとした。あす11月1日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

【映像】第3局 封じ手の瞬間

世界遺産・仁和寺を舞台に争われている第3局。シリーズは藤井竜王が開幕2連勝で快走しており、防衛5連覇で達成となる「永世竜王」獲得へ着実に前進している。

一方、佐々木八段としては何としてでもまずは1勝を返したいところ。勝負所の第3局では、後手番の佐々木八段が意表を突く四間飛車を採用し、戦型は対抗形となった。

雨音が響く対局室では、佐々木八段の角引きから飛車交換となり、激戦へ。藤井竜王は穴熊で固く囲っており、自身の手番で封じ手の定刻を迎えた佐々木八段の狙いに大きな注目が集まっている。

ABEMAの「SHOGI AI」は両者互角の数字を表示。中継に出演した岡部怜央五段（26）は、「1日目を互角で渡り合うだけでも難易度は高い。後手番の振り飛車で50％で迎えられるなら上出来だと感じていると思う。先手は攻めが細い展開となりそうで、方針がわかりやすいのは後手」と佐々木八段の心境を解説していた。

午後6時、立会人の久保利明九段（50）が封じ手の定刻となったことを告げると、手番の佐々木八段はすぐに「封じます」と発声し指し掛けとした。

本局で藤井竜王が勝利した場合は、シリーズ3連勝で防衛に“王手”をかけることとなる。快進撃が続くのか、初戴冠を狙う佐々木八段が待望のシリーズ初勝利を飾るのか。激しい戦いが見込まれる2日目の展開から目が離せない。持ち時間は各8時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

藤井聡太竜王 4時間1分（消費3時間59分）

佐々木勇気八段 4時間31分（消費3時間29分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）