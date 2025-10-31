思っているより、人生うまくいってる／スズキさんと金曜の午後 vol.172【連載マンガ】
来年就活を控えたスズキさん。
週の前半は、友人との予定がぎっしりで楽しい日々を過ごしていましたが、後半になるとちょっとしたミスが続き、「こんなんでちゃんと就活できるのかな…」と不安になることも。
人生このままで大丈夫かと不安になるとき、心を救う“ある習慣”とは…。
こんな日々でも、将来大丈夫？
毎日いろんな出来事があって、なんだかんだ充実しているスズキさん。
楽しかった思い出を記録しておけば、「これだけ充実してるんだから、うまくいってないわけない」と、自分を励ませそうですね！
『スズキさんと金曜の午後』あらすじ
おしゃれや美容への興味も強い大学生・スズキさんの趣味は、“推し”を愛でること。
学校にバイトにオタ活に…と毎日を平凡に過ごす中でも、ちょっとイヤな出来事が起こることもあります。そんな時だってめげたり腹を立てたりすることなく、ポジティブに乗り切れることが彼女の長所の1つ。
なんてことない日々を、自分らしくしあわせに過ごすスズキさんを中心に、その友だちやペットの織りなす、些細な日常をお届けします。
