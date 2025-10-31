ワールドシリーズ連覇を目指し戦うドジャースはブルージェイズに2勝3敗と崖っぷちに立たされています。

2024年の王者はどのように勝ち上がったのでしょうか。

ドジャースは98勝64敗で全30球団トップの勝率で勝ち上がりました。ポストシーズンは地区シリーズから参戦。パドレスと2勝2敗で迎えた最終戦で、先発にドジャースは山本由伸投手、パドレスはダルビッシュ有投手とポストシーズン初の日本人投手のマッチアップとなりました。山本投手は5回被安打2、無失点の好投でドジャースが完封勝利し、リーグ優勝決定シリーズに進みました。

メッツとの対戦では、24年のシーズン途中でドジャースに加入したトミー・エドマン選手の打棒が爆発。6戦で計11打点と打線を引っ張る活躍をし、4勝2敗で残りはヤンキースとのワールドシリーズに挑みます。

レギュラーシーズンで度々比較された大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手の頂上決戦。しかし第2戦で大谷選手が盗塁時に左肩を負傷するアクシデントに見舞われます。それでも次戦からスタメン出場しドジャースが3連勝と勢いに乗ります。第4戦ではヤンキース打線が火を噴き2桁得点で快勝。第5戦でポストシーズン不振が続いていたジャッジ選手に待望の第1号が生まれ先制の2ランホームランを記録。一時はヤンキースに5点リードを許していたドジャースでしたが、5回に打線をつなげ3者連続タイムリーで同点に追いつくと、シーソーゲームの末、8回にようやく勝ち越しに成功。そのままドジャースが勝利を挙げ、4勝1敗で4年ぶり8度目の世界一をつかみました。