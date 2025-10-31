朝、ワンコの様子をカメラで確認していたら、毛布の上でゴソゴソ動き出して…？まるで人間のような行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で39万回再生を突破。「可愛すぎる」「おもしろすぎる」「寒さ対策バッチリですね」といった声が寄せられています。

毛布の上でウトウトしているワンコ

Instagramアカウント「mame_koro5656」に投稿されたのは、豆柴の「ころ」君の意外な行動です。ある朝、飼い主さんが起きると、ころ君の姿が見えなかったそう。そこで「どこにいるんだろう？」とカメラでリビングの様子を確認してみたところ、毛布の上で横になっているころ君の姿を発見したとか。

ころ君は見られていることに気づいたかのようにカメラ目線になった後で、ゴロンと仰向けに。そして寝転がったままゴソゴソ動いていたかと思うと、毛布をお口にくわえて…？

人間のような行動が面白すぎる！

なんところ君はお口とお手々を使って毛布を引っ張り、お顔と上半身を覆ったそう。自分で毛布を掛けられるなんて、とても器用で賢いですね！

さらに「足がはみ出ていて寒いな～」とばかりに、再びゴソゴソと動き出したころ君。「よいしょ、よいしょ…」と手足を使って毛布を広げ、なんと最後にはしっかり毛布に包まってしまったとか。

「AI生成の映像かな？それとも中に人間が入っているの？」と疑いたくなってしまうほど、とても上手に毛布に包まってみせたころ君。その可愛くて面白い行動は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「すごい！器用ですね」「コレは特技と言って良いと思います」「何度も見たくなるくらいかわいいです」「ぬくぬくあったまりたかったのね」「人間みたいで笑っちゃった」といったコメントが寄せられています。

ワンコは毛布が大好き

ころ君は毛布が大好きで、誰かが毛布を触ると「僕のだよ！触らないで！」と歯を剥き出したり鳴いたりして怒るそうです。もしかしたら毛布を自分の体の一部のように大切に思っているからこそ、人間並みに上手に扱えていたのかもしれませんね。寒い季節も、ころ君が大好きな毛布に包まってぬくぬく過ごせますように。

ころ君の可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「mame_koro5656」をチェックしてくださいね。

