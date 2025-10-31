¤¸¤Ä¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Ž¢¤¬¤óŽ£¤â¤¢¤ë¡ÄÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ž¢²á¾ê¿ÇÃÇŽ£¤¬¤â¤¿¤é¤¹Âç¤¤Ê³²
¢£°ìÀ¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ö¤¬¤ó¡×
Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÎÄ¹¤¤ÆüËÜ¿Í¤Î»à°ø¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤¬¤ó¡×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤¬¤ó¤Ï¼£ÎÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢Â¾Â¡´ï¤ËÅ¾°Ü¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤Æ¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð²á¤ò¤¿¤É¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¬¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢¿Ê¹Ô¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸¤Î¤¢¤¤¤À¾É¾õ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¾É¾õ¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¡Ö²á¾ê¿ÇÃÇ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ï¼£ÎÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ¬¤º¿Ê¹Ô¤·¤ÆÌ¿¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï°ìÈÌ¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ï¡¢°å³ØÅª¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³µÇ°¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ê°å³ØÏÀÊ¸¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤âÀµ¼°¤Ê¹àÌÜ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¡Öµ¶ÍÛÀ¡×¤ä¡Ö¸í¿Ç¡×¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£µ¶ÍÛÀ¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ì¼¡¸¡ºº¤Ç¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤¢¤ê¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¸í¿Ç¤È¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸í¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¤¬¤ó¤Ê¤Î¤Ë¸í¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤È°ã¤Ã¤Æ²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ï¿ÇÃÇ¼«ÂÎ¤ÏÀµ³Î¤Ç¡¢ÉÂÍý¸¡ºº¤Ç¤â¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¶áÆ£À¿»á¤Î¡Ö¤¬¤ó¤â¤É¤¡×ÍýÏÀ¤È¤Ï°ã¤¦
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¤ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½ñ¤¯¤È¡¢¶áÆ£À¿»á¤Î¡Ö¤¬¤óÊüÃÖÎÅË¡¡×¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÆ£»á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤¬¤ó¤Ï¡ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤âÅ¾°Ü¤·¤Ê¤¤¡Ø¤¬¤ó¤â¤É¤¡Ù¡×¤È¡ÖÈ¯¸«»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØËÜÊª¤Î¤¬¤ó¡Ù¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ËÂ°¤¹¤ë¤È¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃæ´ÖÅª¤ÊÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤â¤¬¤ó¼£ÎÅ¤âÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÉûºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¡×¤ÏÉÔÍ×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢É¸½àÅª¤Ê°å³Ø¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡Ö¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¾É¾õ¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¬¤ó¡Ê¡á²á¾ê¿ÇÃÇ¡Ë¡×¤È¡ÖÈ¯¸«»þ¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Æ¤âÍ½¸å¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤¬¤ó¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖÁá´üÈ¯¸«¤·¤ÆÅ¾°Ü¡¦¿Ê¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¨¤ÐÍ½¸å¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¡×¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤·¤í¡¢¸øÈñ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¤ó¸¡¿Ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Çµß¤¨¤ë¤¬¤ó¤â¤¢¤ê¡¢²Ê³ØÅª¤ËÍ¸ú¤À¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶áÆ£À¿»á¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ò¼á¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê°å³Ø¤Î¾ï¼±¤ä²Ê³ØÅªº¬µò¤È¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼çÍ×¤Ê°å³Ø²ñ¤ä¸øÅªµ¡´Ø¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¶áÆ£»á¤Î¡Ö¤¬¤ó¤â¤É¤ÍýÏÀ¡×¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²á¾ê¿ÇÃÇ¡×¤Ë¤è¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³²
¤µ¤Æ¡¢¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ï¾ï¤Ë¤è¤¤¤³¤È¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¹àÌÜ¤ÏÂ¿¤¯¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¸í²ò¤Ï¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¤ó¸¡¿Ç¼«ÂÎ¤Ë¤â¿ÈÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¿ÈÂÎÅª¤Ê³²
¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤äÊü¼ÍÀþ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸å°ä¾É¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤â¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¸å¤Ë¤ÏÇÓÇ¢¾ã³²¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¸å¤Ë¤ÏÈ¿²ó¿À·ÐËãáã¤Ë¤è¤ëÓÎÀ¼(¤µ¤»¤¤)¡ÊÀ¼¤Î¤«¤¹¤ì¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤º¤ì¾É¾õ¤¬½Ð¤ÆÌ¿¤òÃ¥¤¦¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼£ÎÅ¤ËÈ¼¤¦ÉéÃ´¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤Î¾ì¹ç¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£
¢¿´ÍýÅª¤Ê³²
¤¬¤ó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤Ç·Ð²á¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡ÖÀÑ¶ËÅª´Æ»ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿ÈÂÎÅª¤Ê³²¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¬¤ó¤¬¤¤¤Ä¿Ê¹Ô¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¼¡¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
£¼Ò²ñ·ÐºÑÅª¤Ê³²
Äê´üÅª¤ÊÄÌ±¡¤ä¸¡ºº¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï3³ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¡ºº¤Î¤¿¤Ó¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î»þ´Ö¤È¼ýÆþ¤â¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅÎò¤¬¤¢¤ë¤ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢·ëº§¤ä¾º¿Ê¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»×¤ï¤ÌÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÊÝ¸±ºâÀ¯¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°åÎÅ»ñ¸»¤òÏ²Èñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Á°Î©Á£¤¬¤ó¸¡ºº¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
²á¾ê¿ÇÃÇ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Ï¹âÎðÃËÀ¤ËÂ¿¤¯¡¢ÇÓÇ¢¾ã³²¤ä¹üÅ¾°Ü¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÌ¿¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Î×¾²Åª¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤¬¤ó¤Ï¡¢ÄêµÁ¾å¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢Â¾¤ÎÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÁ°Î©Á£¤ò²òË¶¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢¿ô½½¡ó¤Î³ä¹ç¤Ç¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÀ¸Á°¤Ë¸¡ºº¤·¤ÆÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Ï¡¢ºÎ·ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì±ÕÃæ¤ÎPSA¡ÊÁ°Î©Á£ÆÃ°Û¹³¸¶¡Ë¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤ÎÇ»ÅÙ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¡¿Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡¿Ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´¤ò¸º¤é¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç²á¾ê¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤âÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Á°Î©Á£¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ï¡¢¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ëÍø±×¤È³²¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÈùÌ¯¤Ç¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ°ìÎ§¤Ë¿ä¾©¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Îº¬µò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä´õË¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ëÁªÂò¤âÂº½Å¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á°Î©Á£¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äUSPSTF¡ÊÊÆ¹ñÍ½ËÉ°å³ØÀìÌç°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£²á¾ê¿ÇÃÇ¤Î³²¤¬Âç¤¤¤¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤¬Â¿¤¤ÂåÉ½Åª¤Ê¤¬¤ó¤¬¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£
1990Ç¯Âæ¤«¤é2010Ç¯Âæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ë¤è¤ë¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¸¡¿Ç¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¤¬¤ó¤ÎÈ¯¸«¿ô¤¬Ìó15ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²á¾ê¿ÇÃÇ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¶²»ÇÈ¤Ë¤è¤ë¸¡ºº¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþÈï¤Ð¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢³²¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¸å¤ÎÉÔÍ×¤Ê¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÓÎÀ¼¡×¤ä¡ÖÄã¥«¥ë¥·¥¦¥à·ì¾É¡×¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤òÉé¤¦¿Í¤¬À¸¤¸¡¢¤µ¤é¤Ë¹Ã¾õÁ£¤òÁ´Å¦½Ð¤·¤¿¿Í¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Û¥ë¥â¥óÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤«¤é²á¾ê¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°Î©Á£¤¬¤ó¸¡¿Ç¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¸¡¿Ç¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÌÀ³Î¤ÊÍø±×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤âµÄÏÀ¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¸¡¿Ç¡×¤Ï¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½ºß¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡¡Korea's thyroid-cancer "epidemic"--screening and overdiagnosis, N Engl J Med. 2014 Nov 6;371(19):1765-7.
¢£Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ç¤â²á¾ê¿ÇÃÇ¤ÏÂ¿¤¤
²á¾ê¿ÇÃÇ¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤ä¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¹Ô¤¬Èæ³ÓÅª¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÇÍ½¸å¤Î¤è¤¤¤¬¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤Ë¤â²á¾ê¿ÇÃÇ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë·²¤È¡¢¼õ¤±¤Ê¤¤ÂÐ¾È·²¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ÆÄ¹´ü¤ËÄÉÀ×¤¹¤ë¡Ö¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¡¿Ç·²¤Ç¤ÏÁá´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾È·²¤Ç¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð¤¤¤º¤ì¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Æ¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤â²á¾ê¿ÇÃÇ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ß¤ë¤ÈÎ¾·²¤Ç¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¿Í¤Î¿ô¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸¡¿Ç·²¤Î¤Û¤¦¤¬¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡¿Ç·²¤ÈÂÐ¾È·²¤Î¤¬¤ó¿ÇÃÇ¿ô¤Îº¹¤¬¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£Êó¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡¿Ç¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Æý¤¬¤ó¤Î15¡Á30¡ó¤¬²á¾ê¿ÇÃÇ¤À¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ï¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³²¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æý¤¬¤ó»à¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦Íø±×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ï¡¢³²¤è¤êÍø±×¤¬¾å²ó¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤â¡¢Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÍø±×¤È³²¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸¡¿Ç¤ò¹Ô¤¦°Ê¾å¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤ò´°Á´¤ËÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢²á¾ê¿ÇÃÇ¤À¤Ã¤¿¤é¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢È¯¸«¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¬¤ó¤¬²á¾ê¿ÇÃÇ¤«¤É¤¦¤«¤òÀµ³Î¤Ë¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Ê¹Ô¤¬ÃÙ¤¤Á°Î©Á£¤¬¤ó¤ä¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª´Æ»ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æý¤¬¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÅ¾°Ü¤ä¿Ê¹Ô¤Î¶²¤ì¤¬Âç¤¤¤¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤ò¤»¤º¤Ë·Ð²á¤ò¤ß¤ëÂÐ±þ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÄê¤Î³ä¹ç¤Ç²á¾ê¿ÇÃÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤âÌô¤Ë¤âÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¡ÖÉûºîÍÑ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤è¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¸í¤ê¤Ç¡¢¡Ö²á¾ê¿ÇÃÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸¡¿Ç¤Ë¤è¤ë³²¡×¤È¡Ö¤¬¤ó»àË´Î¨¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿¸¡¿Ç¤Ë¤è¤ëÍø±×¡×¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®»ù¤¬¤ó¸¡¿Ç
°ÊÁ°¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Å±²ó¤µ¤ì¤¿¤¬¤ó¸¡¿Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¾®»ù¤Î¿À·Ð²êºÙË¦¼ð¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¡¿Ç¡Ö¾®»ù¿À·Ð²êºÙË¦¼ð¥Þ¥¹¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿À·Ð²êºÙË¦¼ð¤Ï¾®»ù¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Ç¢Ãæ¤Î¥Û¥ë¥â¥óÂå¼Õ»ºÊª¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1985Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥Þ¥¹¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢À¸¸å6¥«·î»ù¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¼õ¿ÇÎ¨¤Ï9³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ÊÊØ¤ÊÇ¢¸¡ºº¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÃ»´ü´Ö¤ÇÉáµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2003Ç¯¤ËµÙ»ß¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¸¡ºº¤¬µÙ»ß¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Íø±×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢³²¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤È¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î´Ñ»¡¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â»àË´Î¨¤ÎÄã²¼¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¸¡¿Ç³«»ÏÁ°¸å¤Ç»àË´Î¨¤òÈæ³Ó¤·¤¿¸¦µæ¤¬Ê£¿ô¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï°ìÃ×¤»¤º¡¢°ìÉô¤Ç»àË´Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼£ÎÅË¡¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¡¿Ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÌó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡¿Ç¤ÎµÙ»ß¸å¤ÎÄÉÀ×¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¿ô¤Ï¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î»àË´Î¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¡¿Ç¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¤ó¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»àË´¤·¤Ê¤¤¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤È¤¤¤Ã¤¿³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿À·Ð²êºÙË¦¼ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¾®»ù¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Á±°Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸¡¿Ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï³²¤¬Íø±×¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â®¤ä¤«¤Ë¸¡¿Ç¤òµÙ»ß¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢³¤³°¤Î¸¡¿Ç¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤â¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡ËÌÏÈÏÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤âÌô¤ä¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Æ³ÆþÁ°¤ËÍø±×¤È³²¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¶µ·±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2000Ç¯¤´¤í¤«¤é¡Öº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯°åÎÅ¡ÊEBM¡Ë¡×¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó¸¡¿Ç¤â°åÎÅ¤Î°ìÊ¬Ìî¤Ê¤Î¤Ç¡¢º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Ú¹ñ¤Î¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¸¡¿Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¾®»ù¿À·Ð²êºÙË¦¼ð¥Þ¥¹¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¯¤Î¤¬¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´Î¨¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²á¾ê¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ëÉÔÍø±×¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸¡¿Ç¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¸¡¿Ç¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ß¤¬¤ó¡¦ÂçÄ²¤¬¤ó¡¦ÇÙ¤¬¤ó¡¦»ÒµÜðô¤¬¤ó¡¦Æý¤¬¤ó¤Î5¤Ä¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¸¡¿ÇÊýË¡¤äÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¢¼õ¿Ç´Ö³Ö¤ò¼é¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ç¤â²á¾ê¿ÇÃÇ¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤Ï³²¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¬¤ó¤òµ¿¤¦¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¡¿Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¡¿Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¾É¾õ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¡¿Ç¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯ÍÑ¤¤¤ì¤ÐÌ¿¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»È¤¤Êý¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯È½ÃÇ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»àË´Î¨¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤ÊÍø±×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸¡¿Ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¸¡¿Ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤âÍø±×¤È³²¤ÎÎ¾Êý¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
Ì¾¼è ¹¨¡Ê¤Ê¤È¤ê¡¦¤Ò¤í¤à¡Ë
Æâ²Ê°å
°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢Âç³ØÉÂ±¡¶ÐÌ³¡¢Âç³Ø±¡¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÊ¡²¬¸©¤Î»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¡£¿ÇÎÅ¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°åÎÅ¡¦·ò¹¯¾ðÊó¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¡¢NATROM¡Ê¤Ê¤È¤í¤à¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿·ÁõÈÇ¡Ö¥Ë¥»°å³Ø¡×¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ØºÇÁ±¤Î·ò¹¯Ë¡¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¶¦Ãø½ñ¤Ë¡Øº£Æü¤«¤é»È¤¨¤ëÌô¶É±ÉÍÜ»ØÆ³Q&A¡Ù¡Ê¶âË§Æ²¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÆâ²Ê°å Ì¾¼è ¹¨¡Ë