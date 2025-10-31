金沢市弥生にある市営陸上競技場は31日、開場して100周年を迎えました。この歴史的な競技場を金沢市は「スポーツ遺産」に認定し、貴重な資料の展示も始まりました。

100年の歴史を刻んだ「金沢市営陸上競技場」。全国で2番目に古いこの競技場を金沢市は、スポーツの発展に大きく貢献したとして、市の「スポーツ遺産」に認定しました。

金沢市総合体育館では、歴史を知ることができる特設コーナーが設けられています。

市営陸上競技場は、のちの昭和天皇となる「皇太子ご成婚記念事業」として建設されたもので、当時の貴重な絵葉書も展示されています。

北陸初のプロ野球の試合が行われた

こちらは、当時の設計図です。

1周400メートルのトラックのほか、テニスコートやバスケットボール場も描かれていて、多目的な運動場だったことが伺えます。

さらに、今では想像できないスポーツも行われていました。北陸で初となるプロ野球の試合です。終戦間もない1946年に、4チームがこの場所で相まみえました。

1947年、第2回の国民体育大会のメイン会場となり、その後、金沢市民に長く親しまれている「若い力」もこの時、市営陸上競技場から生まれました。

「金沢市スポーツ遺産」には現在、52件が登録されていますが、施設としてはすでに解体された金沢市泉本町のボーリング場「ジャンボボール」と、市営陸上競技場周辺にあった「市営総合プール」についで3件目となります。

ロンドン五輪金メダリスト・松本薫さんの柔道着なども展示

競技場の一部は100年前と同じ土盛りの芝生観覧席となっています。

この観覧席の土が崩れないようにと植えられた「桜の木」が、今では春に「桜の名所」としても親しまれています。

金沢市スポーツ振興課・宮本大空主事「金沢市出身のスポーツ選手が活躍し遺産を増やしてほしい」

「金沢市スポーツ遺産」で最も多いのが、世界で活躍した選手のユニホーム。

柔道のロンドン五輪金メダリスト、松本薫さんの柔道着など、貴重な品々も会場で間近に見ることができます。