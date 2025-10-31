『終幕のロンド』真琴（中村ゆり）作の絵本『風の中のルリ』“完全版”をアプリで限定公開 真琴の朗読も
草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）で劇中に登場する絵本『風の中のルリ』を閲覧できるアプリが、31日に公開された。
【画像】絵本の登場シーン
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれるオリジナルストーリーとなっている。
劇中で重要なキーアイテムとして登場する絵本『風の中のルリ』は、絵本作家・御厨真琴（中村ゆり）が手掛けた作品。ドラマでは一部のみの紹介となっているが、その“完全版”をLINEミニアプリ限定コンテンツとして公開する。
アプリでは、絵本をページ単位で読むことができるほか、中村による朗読音声付き読み聞かせ「真琴バージョン」も用意されている。なお、連続ドラマとLINEミニアプリとの連携は、今回が初の取り組み。
【画像】絵本の登場シーン
