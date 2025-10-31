3時のヒロイン・かなで＆超特急・草川拓弥、『デブとラブと過ちと！』ゲスト声優出演決定 3年ぶりにアニメ版で共演
テレビアニメ『デブとラブと過ちと！』（TOKYO MXほか、毎週月曜 後11：00）の11月3日放送の第5話に、ドラマ版キャストのかなで（3時のヒロイン）、草川拓弥（超特急）がゲスト出演する。
【写真】貴重！遠藤綾＆内田雄馬と記念撮影するかなで＆草川拓弥
本作は、事故で記憶喪失になりポジティブに生まれ変わった夢子が、恋に仕事に大忙し！超絶ポジティブパワーで周囲の悩みをぶった斬りながら自身の事故の真相にも迫る、ドタバタ・オフィスラブコメディー。原作は累計1億2800万DL超、コミックシーモアで先行配信中のままかり氏による同名コミック。
2022年11月にTOKYO MXで放送されたドラマ『デブとラブと過ちと！』では、幸田夢子役をかなで、結城圭介役を草川がそれぞれ演じていた。今回、約3年ぶりにアニメで再共演を果たす。
アフレコでは、アニメで幸田夢子を演じる遠藤綾、結城圭介を演じる内田雄馬、そしてかなでと草川の4人で記念撮影も。アニメとドラマの垣根を越えた、『デブラブ』ならではの夢のコラボが実現した。
TOKYO MX公式YouTubeチャンネルでは、かなでと草川のアフレコの裏側とインタビュー動画が公開されている。
