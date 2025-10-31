坂東龍汰、無茶なアドリブを伊藤沙莉から怒られる「絶対使えないことはするな！」
俳優の坂東龍汰が31日、都内で行われた映画『爆弾』公開記念舞台あいさつに登場した。本作でタッグを組んだ伊藤沙莉とのエピソードを明かした。
【集合ショット】豪華⋯！お手振りしながら撮影に応じる佐藤二朗＆山田裕貴ら出演陣
本作は、『このミステリーがすごい！2023年版』（宝島社）および『ミステリが読みたい！2023年版』（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で第1位に輝いた呉勝浩氏のベストセラー小説が原作。
酔って暴行事件を起こした謎の中年男が、「霊感で事件を予知できます。これから3回、次は1時間後に爆発します」と話したことから、その目的と正体を暴こうと、交渉人との極限の心理戦が始まる。取調室で繰り広げられる“謎解きゲーム”と東京全土を舞台にした爆弾捜索がリアルタイムで進行する、極上のサスペンス・エンターテインメント。
伊藤演じる巡査・倖田役とバディを組み、爆弾捜索に奔走する交番勤務の巡査長を演じた坂東。きょうは舞台あいさつに来られなかった伊藤へ伝えたいことを聞かれ、「バディ感を出すためには、沙莉氏のお芝居がなければ僕は演じられなかったですし、沙莉氏のおかげでいいリアリティのあるバディになったなと思いました」と感謝を伝えた。
しかし、伊藤とのシーンで「ここは絶対に使ってください」と監督に話していたというアドリブ部分が全カットされていたことも告白。坂東がアドリブが多いことを監督に指摘されると、伊藤からアドリブを怒られていたことも打ち明け、「『絶対に使えないことはするな！』って怒られました」と苦笑いだった。
舞台あいさつには山田裕貴、佐藤二朗、染谷将太、寛一郎、渡部篤郎、永井聡監督も登場した。
【集合ショット】豪華⋯！お手振りしながら撮影に応じる佐藤二朗＆山田裕貴ら出演陣
本作は、『このミステリーがすごい！2023年版』（宝島社）および『ミステリが読みたい！2023年版』（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で第1位に輝いた呉勝浩氏のベストセラー小説が原作。
酔って暴行事件を起こした謎の中年男が、「霊感で事件を予知できます。これから3回、次は1時間後に爆発します」と話したことから、その目的と正体を暴こうと、交渉人との極限の心理戦が始まる。取調室で繰り広げられる“謎解きゲーム”と東京全土を舞台にした爆弾捜索がリアルタイムで進行する、極上のサスペンス・エンターテインメント。
しかし、伊藤とのシーンで「ここは絶対に使ってください」と監督に話していたというアドリブ部分が全カットされていたことも告白。坂東がアドリブが多いことを監督に指摘されると、伊藤からアドリブを怒られていたことも打ち明け、「『絶対に使えないことはするな！』って怒られました」と苦笑いだった。
舞台あいさつには山田裕貴、佐藤二朗、染谷将太、寛一郎、渡部篤郎、永井聡監督も登場した。