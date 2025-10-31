2025年10月を頑張った「おうし座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
でも、14日頃からは仕事での悩みも減ってきて、守護星の愛を司る金星が日々に彩りを添えてくれているはず。
21日の新月頃からは新プロジェクトやチームとのつながりが活性化していますが、22日には海王星が土星の待つ「仲間や未来」のエリアに戻っています。表面的な人気はあるのですが、本当に信頼できるのは少数の人だけという悩みも。29日頃からは妙な焦りが湧いていそう。予想したほどうまくいかないことがあっても、まずは落ち着いて作戦を練り直して。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
【イラスト：すぎやままり】
(文:Saya)
おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）10月7日の満月では、自分に正直になりたいという強い思いが胸に宿ったかもしれません。同じ日に思考を司る水星が「人間関係」のエリアに入り、ここには行動を司る火星も滞在。大切な相手になるほど、依存してしまうところも感じられます。
11月のアドバイス10月29日に水星が、11月4日に火星が「潜在意識」のエリアに。スピーディーに答えを出そうとすると、10〜30日は水星が「逆行」するため大混乱に。5日にはおうし座で満月があり、8日には変革を司る天王星が戻ってきます。経済的自立のためのラストレッスンがありそうです。
