山形県では、急速に発達する低気圧の影響により、１１月１日は大雨となる所がある見込みです。１１月１日未明から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。庄内の海上では、１１月１日明け方から昼前にかけて、西よりの強い風に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。

［気象概況］

１１月１日にかけて、前線を伴った低気圧が急速に発達しながら、東北太平洋側沿岸を北上する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となるでしょう。

このため、山形県では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。暖かく湿った空気が予想以上に強く流れ込んだ場合は、警報級の大雨となる可能性があります。また、気圧の傾きが予想よりも大きくなった場合は、庄内の海上では警報級の西よりの風となる可能性があります。

なお、山形県では１１月３日頃にかけて、大気の不安定な状態が続く見込みです。





［雨の予想］１１月１日に予想される１時間降水量は多い所で、村山 ３０ミリ置賜 ３０ミリ庄内 ３０ミリ最上 ３０ミリ３１日１８時から１１月１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、村山 １００ミリ置賜 １００ミリ庄内 １００ミリ最上 １００ミリその後、１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、村山 ５０ミリ置賜 ５０ミリ庄内 ５０ミリ最上 ５０ミリ［風の予想］１１月１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）庄内 海上 １８メートル （３０メートル）庄内 陸上 １５メートル （３０メートル）［防災事項］山形県では、１１月１日未明から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。庄内の海上では、１１月１日明け方から昼前にかけて、西よりの強い風による交通障害に注意・警戒してください。また、１１月１日明け方から落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。