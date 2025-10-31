【山形天気】1日は大雨となる所がある見込み 1日未明から夜遅くにかけ大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒を 気象庁
山形県では、急速に発達する低気圧の影響により、１１月１日は大雨となる所がある見込みです。１１月１日未明から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。庄内の海上では、１１月１日明け方から昼前にかけて、西よりの強い風に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。
［気象概況］
１１月１日にかけて、前線を伴った低気圧が急速に発達しながら、東北太平洋側沿岸を北上する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となるでしょう。
このため、山形県では、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。暖かく湿った空気が予想以上に強く流れ込んだ場合は、警報級の大雨となる可能性があります。また、気圧の傾きが予想よりも大きくなった場合は、庄内の海上では警報級の西よりの風となる可能性があります。
なお、山形県では１１月３日頃にかけて、大気の不安定な状態が続く見込みです。
１１月１日に予想される１時間降水量は多い所で、
村山 ３０ミリ
置賜 ３０ミリ
庄内 ３０ミリ
最上 ３０ミリ
３１日１８時から１１月１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
村山 １００ミリ
置賜 １００ミリ
庄内 １００ミリ
最上 １００ミリ
その後、１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
村山 ５０ミリ
置賜 ５０ミリ
庄内 ５０ミリ
最上 ５０ミリ
［風の予想］
１１月１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
庄内 海上 １８メートル （３０メートル）
庄内 陸上 １５メートル （３０メートル）
［防災事項］
山形県では、１１月１日未明から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。庄内の海上では、１１月１日明け方から昼前にかけて、西よりの強い風による交通障害に注意・警戒してください。また、１１月１日明け方から落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。