2025年10月を頑張った「おひつじ座」さんへ。Sayaがひも解く星の答え
アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。
でも、14日頃からは、仲間との連携が取れるようになり、リーダーシップと優しさをもつおひつじ座さんに人気が集まっているはず。21日の新月頃からは、新たなグループやチームとの出会いもあったのでは。
さらに、22日には境界を曖昧にする海王星が1つ前のエリアに。土星の影響もあり、弱気な面を見せないように自分を抑える傾向が。29日頃からはさらに前向きに。
一方で、5日の満月では経済的な答えが。7日頃からは受け取るものも増えていく一方で、転職、独立、異動などもあり得るとき。
【この記事の筆者：Saya】
1971年生まれ、東京出身の文筆業。早稲田大学卒業後、ライフスタイル分野の雑誌編集者として働いていた1999年の晩、占星術と出会う。2003年に独立後、大手出版社や広告系媒体で仕事をする一方で、2008年より、『エル・オンライン（現在のエル・デジタル）』（ハースト婦人画報社）で星占いの連載をスタート。現在も続く長期連載に。2011年より沖縄、2016年に京都移住。現在は、パートナーとともに京都で暮らし、ホロスコープリーディングや蘭のフラワーエッセンスのセッションを行いつつ、東京の認知症の父のケアにも奔走。『LEEweb』（集英社）『ヨガジャーナルオンライン』（インタースペース）『hanna』（竹中庭園緑化）『きものと』（京都きもの市場）でも連載中。現実的な分析が光る星占いはもちろん、星とライフスタイルを絡めたコラムも人気。著書多数。
おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）10月は何といっても、7日におひつじ座の満月がありました。「こうしたい」という意思が強く出てきた人も多いでしょう。そんなあなたの個性に周囲の人はハッとし、改めて魅力を感じたはずです。ただ、この日からは思考を司る水星が「潜在意識」のエリアに。ここには行動を司る火星もあります。集中力が増す一方、客観性に欠ける嫌いが。
11月のアドバイス10月29日に水星が、11月4日に火星が「ステップアップ」のエリアに。ただ、10〜30日は水星が「逆行」するので、強気に振る舞うと混乱も。
一方で、5日の満月では経済的な答えが。7日頃からは受け取るものも増えていく一方で、転職、独立、異動などもあり得るとき。
