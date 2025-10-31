「最後の希望」ドジャース・山本由伸、“集中状態”の練習風景に期待の声高まる！ 「勝利信じてます」
ロサンゼルス・ドジャースは10月31日、公式Instagramを更新。次戦に向けて、山本由伸投手の練習風景を公開し、ファンからはその活躍に期待を込める声が寄せられています。
【写真】期待高まる山本由伸の練習風景
ファンからは、「頑張れ！もう、後がないから思いっきり投げよう。勝利信じてます」「明日は大変難しい場面での先発となりますが、１イニング１イニングを怪我なく投げ抜いてください」「いつもの圧倒的な投球術と強靭な精神力で明日よろしくお願いします！！」といった日本語での声が上がっているほか、「あなたを信じてる」「私たちの最後の希望です」と英語でつづられたコメントも見られました。
同チームは11月1日にトロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦を控えており、山本投手が先発する予定です。同シリーズは7戦4勝制で、第5戦終了時点で2勝3敗とブルージェイズに王手をかけられた状況。追い込まれたチームを救うべく、山本投手の投球に大きな期待が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
第6戦へ向けて同アカウントは「由伸は集中している」と英語でつづり、4枚の写真を掲載。投球練習に励む山本投手の姿が収められています。精悍（せいかん）な表情からは、並々ならぬ集中力と安定感が伝わってきます。
第5戦の結果は？本拠地開催であった第5戦は、悔しい結果に。大谷翔平選手は指名打者として出場しましたが、4打数無安打で2試合連続ノーヒットに終わりました。試合序盤には先発ブレイク・スネル投手が2者連続ホームランを浴び、さらに7回には投手陣の暴投で追加点を許すなど不穏な展開に。第6戦で山本投手がチームの救世主となれるか、今後の展開から目が離せません。
