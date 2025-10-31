Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡¡¥Æ¥ìÄ«¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×½ªÎ»ÊóÆ»¤Ë¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡ÄÌÞÂÎ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬£³£±Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤òºÇ¸å¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¥º²½¡¢±Ç²è²½¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤É¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ¤¬¡¢ÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡££±£¹£·£µÇ¯¤Î¡ÖÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢£µ£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï¡ÖÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤¬¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¢ª½ªÎ»¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¡×¤È¸µ£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÇò鷗Âç³Ø¶µ¼ø¤Î²¼Â¼·ò°ì»á¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡²¼Â¼»á¤¬¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¥Æ¥ì¥Ó¤¬Ì¥ÎÏ¤ò¼º¤¦Êý¸þ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈá¤·¤¤¡£¤É¤Ã¤«¤Ëà¥Æ¥ì¥Ó¼é¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼á¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¤¤Ê¤¤¤«¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÄ¹Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢º£¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¤ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¡¢Í×½á¤µ¤ó¡¢¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó¡¢º´Æ£·ò¤µ¤ó¡¢»ÖÂº½ß¤µ¤ó¡¢»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£