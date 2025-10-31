エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（右）と韓国サムスン電子の李在鎔会長（左）、現代自動車グループの鄭義宣会長＝３０日、ソウル/Yonhap/Reuters

ソウル（ＣＮＮ）韓国の首都ソウルで３０日、大富豪３人が人気のフライドチキン店に姿を現わし、店内の全員分の勘定を支払うサプライズがあった。

米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は韓国サムスン電子の李在鎔（イジェヨン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョンウィソン）会長とともに、ソウルのチキン＆ビール店を訪れた。

韓国を訪問する人の間では、フライドチキンと冷えた樽出しビールを組み合わせた「チメク」が定番。テック業界の有力者３人は韓国・慶州でのアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議を前に、ソウル中心部の「カンブチキン」でその味を堪能した。

フアン氏は店に到着すると、居合わせた人に「友人と一緒にフライドチキンとビールを楽しむのが好きだから、カンブは最高の場所じゃないか」と話しかけた。「カンブ」という言葉はこのチェーン店の名称であると同時に、「親友」を意味する俗語でもある。

聯合ニュースによると、３人はチーズボールやチーズスティック、骨なしチキン、フライドチキンと合わせ、韓国ビールの「ＴＥＲＲＡ（テラ）」や米焼酎の「ソジュ」に舌鼓を打ったという。

地元メディアが公開した映像には、総資産１９５０億ドル（約３０兆円）に上る３人が、腕を組んでビールを飲む様子が映っている。これは韓国で酒を飲みながら友情を深める際のしぐさだ。

その後３人は席を離れ、集まった人々にチキンやチーズスティックを振る舞った。

フアン氏はお気に入りのメニューを尋ねられ、「手羽が本当においしかった」などとコメント。チキンのバスケットを掲げながら、「誰か、チキンはいかが？」と呼びかける場面もあった。

フアン氏が店内の全員分の勘定を支払う意思を示す「ゴールデンベル」を鳴らすと、人々から歓声が上がった。ただし聯合ニュースによると、実際に勘定を負担したのはサムスンの李氏で、続いて鄭氏が２回目の支払いを行ったという。