夏の出費を取り戻すならスマホ代から！ギガを捨てずに「永久繰り越し」できるy.u mobileの魅力って？

スマホ代の見直しが家計節約に効果的な理由

スマホ代は、毎月必ず発生する固定費のひとつです。そのため、スマホ代を見直すだけで家計の節約につながります。

しかし、スマホを使用している人の中には、「毎月使うかもしれない」と考えて、実際の使用量より少し多めのギガを契約しているのが実情です。その結果、使い切れなかったギガが無駄になってしまうことも少なくありません。



y.u mobileの「ギガの永久繰り越し」とは？

大手キャリアやほとんどの格安SIMでは、使い切れなかったギガは、当月末または翌月末に消滅してしまいます。

y.u mobileなら、「ギガの永久繰り越し」で100GBまで無期限に繰り越せるため、使いきれなかったギガを無駄にすることなく、安心して使うことができます。



y.u mobileの魅力

「ギガの永久繰り越し」以外にも、y.u mobileには、魅力的な特長がたくさんあります。



U-NEXTつきのプラン

y.u mobileの大きな魅力のひとつが、動画配信サービス「U-NEXT」がセットになったプランを選べる点です。U-NEXTは、映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

最大の特長は、映画やドラマ、アニメ、雑誌など、見放題作品の豊富さにあります。毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入や追加ギガのチャージも可能です。



シンプルなプラン内容

数ある格安SIMの中でも「y.u mobile」は、料金プランがシンプルでわかりやすいという特長があります。y.u mobileの現在のプランは、図表1です。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

このようにプラン内容がシンプルなため、初めての方でも理解しやすいです。また比較的、費用も安くなっています。

もし現在、U-NEXTを利用しているなら、y.u mobileにすると圧倒的にお得です。

通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXTつきプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。

さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

図表2



U-NEXTがセットになったもう一つのプラン「シェア U-NEXT」は、最大4名で利用でき、データ容量を分け合ったりU-NEXTアカウントをシェアできるため、家族で利用する際にもおすすめです。

現在は「ギガ倍増特典」というお得な施策も実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。分け合えるギガが増えるのは嬉しいポイントです。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



データチャージは1GBたったの330円

y.u mobileでは、1GBあたり330円。10GBまとめてチャージすれば1GBあたり120円といつも以上にお得になります。これは、他社のデータ追加料金と比較してもリーズナブルな価格といえます。



修理費用保険付き

y.u mobileの音声通話SIMをご利用のすべての方に、「修理費用保険」（ユーザー負担は0円）がつきます。破損、水没、故障、全損に対応しており、年間最大3万円までの修理費用を補償。

うっかり落として画面を割ったり、飲み物をこぼして故障したりといった不測のトラブルにも備えられるのが安心です。契約中であれば自動的に保険が適用されるため、スマホを長く大切に使いたい方にもおすすめです。



「y.u mobile」は、家計に優しく快適に使える選択肢

夏の出費をカバーするためには、毎月かかる固定費を見直すことがおすすめです。通信費を見直すことで、長期的な家計改善につながる可能性があります。

特に y.u mobile の「ギガの永久繰り越し」は、使い切れなかったギガを無駄にしない仕組みとして魅力的です。

スマホ代の見直しを考えている方や、ギガを無駄にしたくないという方は、y.u mobile の内容を理解したうえで自分に合ったプランを選んでみてはいかがでしょうか。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

