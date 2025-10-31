中川翔子「お兄ちゃんが夫に激似」生後1ヶ月迎えた双子公開「愛おしい」「イケメンになりそう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/31】タレントの中川翔子が10月30日、自身のInstagramを更新。生後1ヶ月を迎えた双子を公開した。
【写真】40歳タレント「夫に激似」息子の姿公開
中川は、10月30日に双子が生後1ヶ月を迎えたことを報告し、「弟くん3665g お兄ちゃん4035gに増えてました！2600、2628、で生まれた2人が1か月で大きくなって 2人それぞれのペースで大きく育ってね」とそれぞれの体重を公開。「表情も色々するようになり お兄ちゃんが夫に激似 弟ますます栄子おばあちゃんとわたしに激似」と綴り、双子が並んでいる写真や1人ずつの写真、自身が描いた双子の似顔絵などを複数枚投稿した。
また、「新生児終わりなのでそろそろ顔は隠そうかなと思います」とも明かしている。
この投稿に、ファンからは「可愛い姿に癒される」「パパママ似の双子ちゃん愛おしいですね」「2人ともイケメンになりそう」「天使」「顔見れなくなるの寂しい」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、双子息子が生後1ヶ月に
◆中川翔子の投稿に反響
