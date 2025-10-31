天海祐希「緊急取調室」放送延期で粋な投稿「さすがの気遣い」「素敵な言葉選び」と反響続々
【モデルプレス＝2025/10/31】女優の天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「緊急取調室」（毎週木曜21時〜）の公式X（旧Twitter）が10月30日に更新された。同局で放送していた野球中継をめぐる天海の粋なコメントに反響が集まっている。
「緊急取調室」第3話が放送される予定だったこの日、同ドラマの前枠で放送していたSMBC日本シリーズ第5戦のソフトバンク対阪神戦が延長し、同ドラマは放送休止となった。すると、天海は同日にドラマのアカウントを通して「緊急取調室、第3話を楽しみにしていて下さった皆様！放送できず…ごめんなさい！」と呼びかけ。さらに「楽しみは、来週まで取っておきましょうか（笑）来週の第3話、ぜひぜひお楽しみに！」とつづった。
続けて「私は日本シリーズ観ていました。福岡ソフトバンクホークスの皆様、ファンの皆様おめでとうございます！阪神タイガースの皆様ファンの皆様お疲れ様でした！」とそれぞれのファン、選手を労いつつ、「凄い試合でしたね。両チームの皆様から、沢山の勇気を頂きました。さて…私も頑張りまーす。では、また来週！天海祐希」と結んでいた。なお、同ドラマの第3話は11月6日に放送される。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「さすがの気遣い」「よりドラマが楽しみになった！」「素敵な言葉選び」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
