¥«¥Ìー¡¦ÇÏ½Ñ¡¦¥Ð¥¹¥±¡¡¹ñ¥¹¥Ý¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³·Á¸©Àª¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÃÎ»ö¤ËÊó¹ð
¼¢²ì¸©¤ò¼ç²ñ¾ì¤Ë¤³¤È¤·½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³·Á¸©Àª¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬28Æü¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·½©¤Î¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¸©Àª¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥«¥Ìー¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¶¥µ»¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥·¥ó¥°¥ë200¥áー¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸©Î©Ã«ÃÏ¹â¹»3Ç¯¤Î°ËÆ£Ä¾ÂçÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¡£µîÇ¯¤Î¹ñ¥¹¥Ý¤ËÂ³¤¯2Ï¢ÇÆ¤Ç¡¢¤³¤È¤·²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´¹ñ2´§Ã£À®¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÇÏ½Ñ¶¥µ»¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤¬¾å»³ÌÀ¿·´Û¹â¹»1Ç¯¤Î¹ÓÌÚÀ¶Áª¼ê¤Ç¤¹¡£À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÅÀ¿ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ã³²¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤ÇÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÃÅÀÊý¼°¤Î¶¥µ»¤Ç1230ÅÀ¤Î¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÓÌÚÀ¶Áª¼ê¡Ö1Ç¯´Ö°¦ÇÏ¤Î¥Æ¥£¥Õ¥§¥ì¥È¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇÏ¤È¤ÎÄÌ¤¸¹ç¤¤¤¬½ÐÍè¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÀ®Ç¯½÷»Ò¤Î»³·Á¶ä¹Ô¥é¥¤¥äー¥º¤Ï1ÅÀº¹¤ÇÂçºåÂåÉ½¤ò²¼¤·¡¢2015Ç¯¤ÎÏÂ²Î»³¹ñÂÎ°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¶ä¹Ô¥é¥¤¥äー¥ºÆ£¸¶Êæ¹á¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ö¤ä¤Ã¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£3·î¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¤â¤¦1ÅÙÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¤Û¤«¿å±Ë¶¥µ»¤Ç¤Ï»³·Á»ÔÎ©¾¦¶È¹â¹»½Ð¿È¤Ç¿ÀÆàÀîÂç³Ø2Ç¯¤ÎÄ¹²¬°¦³¤Áª¼ê¤¬À®Ç¯½÷»Ò100¥áー¥È¥ëÇØ±Ë¤®¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿Áª¼ê¤é¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£