山形市の高瀬地区で31日朝、体長が1メートル80センチを超える巨大なクマ1頭が捕獲されました。クマは猟友会によって駆除され、けが人はいませんでした。



鑓水輝保さん「ここにおりを仕掛けた。いままで高瀬にいないくらい大きかった。身長が1メートル81。俺らより大きい」



午前6時半ごろ山形市下東山の村山高瀬川に面した並木道でわなにかかったクマ1頭を近くに住む鑓水輝保さんが発見し、地元の猟友会が捕獲しました。猟友会によりますと捕獲したクマは体長1メートル81センチ、体重が180キロあるオスのツキノワグマです。

クマはその後、猟友会によって駆除され、けが人はいませんでした。

クマが捕獲された場所は高瀬小学校から南西におよそ300メートル離れた住宅街に面していて、これまでクマの目撃情報が複数ありました。





鑓水輝保さん「これ全部クマが荒らした跡。山から高瀬川を渡ってこっちに来た。そこの木があるところをいつも登ったり下ったりしている」同じ場所では10月中旬以降、親子とみられるクマの目撃も寄せられているということです。鑓水輝保さん「ちょっと恐ろしいね。近くに柿の木もあるし。今から柿を食べに来るからね。一応捕まったから安心とはいえない。まだいる可能性はある」下東山の別の集落では30日夜、住宅の窓ガラスと網戸が壊される被害がありました。当初はクマによるものとみられていましたが、山形市のその後の調査で鳥が衝突したことによる被害と判明しています。